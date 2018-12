Basket - Eurocup (J09) : En pleine crise de gouvernance, le Limoges CSP à quitte ou double sur le parquet de Tofas Bursa

Limoges, France

C'est un "do or die" comme disent les anglo-saxons. Un match à la vie à la mort. Ce mardi soir (18h) le Limoges CSP joue sa rencontre de la 9e journée de l'Eurocup sur le parquet de Bursa au sud d'Istanbul en Turquie. Et à coup sûr, ce sera malheur au vaincu pour les deux derniers prétendants à la 4e et dernière place qualificative du groupe B dans la course au Top 16.

Le Limoges CSP va disputer ce match dans un contexte très tendu à la tête du club. Mais le staff fait le nécessaire pour préserver le groupe précise le directeur sportif Olivier Bourgain : "Il y a une totale protection de notre part. Mais il n’y a pas trop de questions non plus. Les américains ne lisent pas ça et ça ne les intéresse pas. Et les Français font leur travail. Aujourd’hui, on est en restructuration. On vient de changer d’entraîneur. On a encore beaucoup de pain sur la planche pour pouvoir redresser la barre. Après, s’il faut prendre la parole (face aux joueurs), je pense que le président prendra la parole. Mais aujourd’hui, le président n’est pas avec nous donc on est concentré sur le match".

Un os pour deux - Olivier Bourgain

Une rencontre face à une formation qui aura surement un autre visage que celui montré au match aller à Beaublanc. Aux Limougeauds de faire le nécessaire selon Olivier Bourgain : "On sait que si on perd, on est éliminé. Eux, ils font partie du Top 5 en Turquie. On sait contre qui on va jouer. Une très belle équipe européenne. Mais aujourd’hui, on n’a plus rien à perdre. Mais au-delà de la victoire ou de la défaite. Ce que je veux voir, ce sont les bonnes attitudes mais sur 40 minutes. De la consistance dans le jeu, en défense. Ils ont de très bons joueurs et joueront aussi leur qualification. Ce sera un os pour deux."

Défendre et prendre l’avantage au rebond - Dwight Hardy

Un os que l’arrière US Dwight Hardy ne compte pas laisser à Tofas Bursa : "On connait l’importance de ce match. Les deux équipes doivent gagner. On doit bien jouer en défense comme on vient de le faire au Mans. Je ne pense pas que notre victoire à l’aller soit un avantage. Je suis à peu près certain qu’ils seront meilleurs cette fois. A mon avis, les deux équipes seront prêtes. C’est un match à l’extérieur donc ce sera dur mais je pense que l’on a une bonne chance de gagner cette rencontre. Il faudra limiter leur rebond offensif, ne pas leur laisser de jeu en transition. Ne pas les laisser courir et pousser la balle. On doit stopper ça. Mais je pense que prendre l’avantage au rebond nous donnera vraiment l’opportunité de gagner."

Une rencontre de la 9e journée de l’Eurocup à vivre en intégralité ce mardi soir sur France Bleu Limousin et francebleu.fr, à partir de 18h heure française.