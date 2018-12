Basket - Eurocup (J10) : Après la victoire de Bursa à Zagreb, le Limoges CSP doit battre Gdynia pour aller au Top 16

Limoges, France

Le Limoges CSP est dans l'obligation de s'imposer ce mercredi soir (20h30) à Beaublanc pour son match de la 10e journée de l'Eurocup face à Gdynia. Tofas Bursa s'est imposé mardi soir à Zagreb (92-96) et a donc repris la 4e et dernière place qualificative pour le Top 16 dans le groupe B.

Une revanche pour un Top 16

Pour leur repasser devant, les Limougeauds doivent dominer l'équipe polonaise de Gdynia, dont la seule victoire dans la compétition cette saison remonte au match aller face à Limoges (87-78). Le CSP, au creux de la vague sur les bords de la Baltique, doit prendre sa revanche pour prolonger in extremis sa saison européenne.

"C'est un match extrêmement important pour nous. C'est un petit peu bateau mais il ne faut pas que l'enjeu prime sur le jeu" explique Franck Khun, préparateur physique et adjoint de François Peronnet. "Les joueurs doivent être dans la continuité. Etre dans le combat, la volonté et ne pas se poser de question".

Montrer qui on est vraiment - William Howard

Des joueurs bien conscients de l'enjeu à l'image d'un William Howard bien décidé à faire mieux que face à Fos et qu'à l'aller, "un non match total" selon l'ailier :"Il faut gagner comme à Tofas. On va aborder le match de la même manière. Il va falloir gagner et montrer qui on est vraiment. Il faut montrer un meilleur visage pour rassurer notre public et les obliger à nous pousser".

Un match à vivre en intégralité dès 20h20 sur francebleu.fr et France Bleu Limousin.