Limoges, France

Face à des Russes déjà qualifiés pour les quarts de finale de l'Eurocup, le Limoges CSP, déjà éliminé, a fait mieux que résister. Grâce à une bonne défense, des paniers en contre attaque, une belle adresse de Danny Gibson (12 pts à la pause) et un dernier tir à 3 points de Drew Joyce au buzzer, les joueurs de Kyle Milling sont passés devant pour mener à la mi-temps 43-46.

Le Limoges CSP rivalise pendant trois quarts-temps

En deuxième mi-temps, les Limougeauds, toujours plein de jus et d'envie malgré l'absence d'enjeu, ont continué sur les mêmes bases pour rester en tête. Notamment grâce aux points de William Howard. Un Limoges CSP qui a confirmé son regain de forme, et le retour d'un jeu collectif de qualité, comme lors de ses deux derniers matches gagnés face à Reggio Emilia et Toulon.

Place au championnat et au choc face au MSB

Mais l'Unics Kazan, fort de ses nombreuses rotations, est finalement passé devant au début du 4e quart-temps avant de creuser l'écart pour finalement s'imposer 88-78. Pas de quoi rougir pour des Limougeauds qui auront mis 24 heures pour rejoindre la scène de leur dernier match européen de la saison. Le Limoges CSP peut maintenant se focaliser sur la Pro A et son match de dimanche (18h30) sur le parquet du Mans.