Limoges, France

C'est le dernier match européen à domicile cette saison pour le Limoges CSP ce mardi soir à Beaublanc face à Reggio Emilia. Si les Limougeauds sont d'ores et déjà eliminés de la course aux quarts de finale, les Italiens viennent chercher leur qualification sur le parquet du Palais des sports. Mais Kyle Milling et ses joueurs ne vont rien leur donner. Car la dynamique du moment est terrible pour Limoges. Huit défaites sur les dix derniers matches et une partie à seulement 51 points samedi au Portel. Soit le plus petit total de points marqués cette saison par le CSP.

Alors même si ce match compte pour du beurre, et même si les deux pivots seront a priori forfaits, l’entraîneur Kyle Milling espère voir du mieux face à Reggio Emilia :"Je veux que l'on montre une bonne attitude, déjà pour l'équipe, que ce soit individuellement ou collectivement. Et aussi pour le public. C'est un match sans enjeu pour nous mais tout le monde a envie de gagner. On va jouer sans Mam Jaiteh et peut-être sans Tautvidas Lydeka. Ça va être encore plus compliqué. Mais c'est plutôt l'attitude sur 40 minutes que je cherche et essayer de trouver un peu plus de collectif."

Les joueurs ont parlé, sans le staff, à l'issue de l'entrainement lundi soir

Quant aux joueurs, ils se sont réunis lundi soir, sans le staff, à l'issue de l'entrainement. Ils avaient visiblement des choses à se dire. Un groupe qui n'a certainement pas envie de finir ce Top 16 sans aucune victoire, comme le concède l'arrière-ailier Axel Bouteille :"On est à 0-4 donc on va essayer de prendre notre première victoire. C'est le dernier match de la saison à Beaublanc en coupe d'Europe donc on va donner le meilleur pour essayer d'accrocher la victoire. Après, on sait que c'est vraiment une bonne équipe. Là-bas, on avait pris plus de trente points (33) donc on va essayer de gagner. Mais eux, ils ne viennent pas pour rien puisqu'ils jouent leur qualification. Ça va être difficile".

Un match difficile face à des italiens qui s'étaient montrés sans pitié, au match l'aller, deux jours seulement après le décès de Frédéric Forte. Il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement ce mardi soir, alors que ce match pourrait les conduire en quart de finale de l'Eurocup. Une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin, à partir de 20h30.