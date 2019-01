Basket - Eurocup Top 16 (J02) : Le Limoges CSP doit minimiser les erreurs pour refaire un coup face à Valence

Limoges, France

Personne à Limoges n'a oublié la double confrontation d'il y a trois ans entre le CSP et Valence. A l'époque, l'équipe d'Antoine Diot marchait sur l'Europe et sur le championnat espagnol. Mais ses deux défaites face aux Limougeauds et leur nouvel entraîneur Dusko Vujosevic, venu en pompier de service en Limousin, ont gâché leur saison européenne et coupé court à leur incroyable série de victoires.

Ce mercredi soir, Valence recroise la route du Limoges CSP à l'occasion de la 2e journée du Top 16 de l'Eurocup. Avec dans son effectif, plusieurs joueurs déjà présents lors de ce seul moment de grâce cette saison là pour Limoges. Notamment le meneur français Antoine Diot, qui a plus d'une revanche à prendre sur le parquet de Beaublanc, où comme ses anciens coéquipiers strasbourgeois, il n'avait plus que ses yeux pour pleurer un soir de Finales LNB.

Si le garçon ne l'a visiblement pas mal pris (cf tweet ci-dessus), il revient à Beaublanc bien accompagné, notamment par l'intérieur et autre Français de l'effectif, l'ancien de Levallois et de la SIG Louis Labeyrie. Un effectif extrêmement dense souligne l'entraîneur de Limoges François Peronnet :"C'est une équipe avec un roster très profond, avec des joueurs qui ont l’expérience de l'Euroleague. C'est aussi une équipe qui a gardé une ossature depuis plusieurs années. A l'image des équipes espagnoles, c'est une équipe qui pousse la balle. Qui a une volonté de courir importante. Et qui a une très bonne exploitation de son jeu de passe."

Le droit à l'erreur est plus que minime - François Peronnet

François Peronnet pour qui Limoges devra faire mieux qu'à Belgrade dans tous les secteurs, pour esperer s'imposer :"C'est des matches lors desquels le droit à l'erreur est plus que minime. La force de ces équipes là, c'est de te faire payer immédiatement quand tu donnes un espace, que ce soit défensif ou défensif. Dans la gestion, la qualité de la prise de décision et la régularité des prises de décision, ce sont des équipes qui sont un cran au dessus."

Là est la marge de progression la plus importante selon François Peronnet. Si certaines équipes ont plus de talent, les adversaires sont surtout meilleurs à ce niveau là. Et c'est ce qui a marqué l'ailier William Howard lors de la défaite de la semaine dernière au Pionir :"J'avais l’impression que dès qu'on faisait une erreur, ils arrivaient à l'exploiter. Ça bouge tout le temps. Les erreurs sont exploitées à une vitesse qui est supérieur à ce que l'on a en JeepELITE. C'est des très grosses équipes. C'est dur de jouer contre eux."

Ce qui n'empêche pas William Howard d’ambitionner une qualification pour les quarts de finale de l'Eurocup. Mais il va falloir prendre les matches à la maison et faire un coup à l’extérieur pour se donner une chance. Si le Limoges CSP a d'autres ambitions que celle de progresser dans ce Top 16, cela passe par un match plein et une victoire ce mercredi soir face à Valence.