Basket - Eurocup Top 16 (J04) : Le Limoges CSP éliminé de l'Eurocup après sa défaite face à Malaga

Le Limoges CSP s'est incliné mercredi soir à Beaublanc face à Malaga. Une rencontre de la 4e journée du Top 16 de l'Eurocup perdue 77 à 78. Si les Limougeauds n'ont pas démérité, ils sont éliminés de la course aux quarts de finale.

Limoges, France

Le Limoges CSP a perdu son match de la 4e journée du Top 16 de l'Eurocup face à Malaga mercredi soir 77 à 78. Dans un Beaublanc clairsemé et en l'absence de trois joueurs, les Limougeauds ont joué les yeux dans les yeux avec les Espagnols. A l'image du pivot Jerry Boutsiele encore une fois très présent des deux côtés du terrain et qui a terminé avec 20 points, 5 rebonds et 16 d'évaluation en 35 minutes de jeu.

Quelques erreurs qui coûtent cher

Les joueurs de François Peronnet pourront regretter, malgré leur magnifique combativité, quelques grosses erreurs en fin de rencontre. Comme ce dernier ballon gratté par le meneur Jordan Taylor et qui aurait pu aboutir au panier de la gagne. Sa passe vers Axel Bouteille a été interceptée ce qui a mis fin aux espoirs Limougeauds. Frustrant !

Un bon combat avec un bel engagement et une belle solidarité - François Peronnet

Avec cette 4e défaite en autant de rencontres dans le Top 16, les joueurs de François Peronnet sont officiellement éliminés de la course aux quarts de finale, à deux matches de la fin de cette 2e phase de groupe. Si leurs progrès sont constants, ils payent toujours aussi cher leurs erreurs dans les moments clés. Pourtant face à Malaga, ils ont pris soin du ballon avec 22 passes décisives pour seulement 7 pertes de balle.