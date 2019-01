Basket - Eurocup Top 16 (J04) : Pour William Howard, le Limoges CSP "n'a rien à perdre" face à Malaga

Limoges, France

Le Limoges CSP va recevoir Malaga sans trois de ses joueurs ce mercredi (20h30) pour le compte de la 4e journée du Top 16 de l'Eurocup. Le pivot Samardo Samuels est absent et sera de retour pour le match de samedi. Isaiah Miles est forfait pour au moins deux matches suite à son entorse de cheville et Sekou Doumbouya est toujours en convalescence. Ce qui fait dire à l'ailier William Howard que le CSP n'a clairement rien à perdre face aux Espagnols. Interview.

Comment avez-vous vécu le match de dimanche face à Pau-Orthez et la belle communion avec le public ?

Ça fait vraiment plaisir ! L'ambiance, c'était ouf ! Je suis parrain des Ultras Green et ils m'avaient bien chauffé toute la semaine. Ils ont bien insisté. Ils sont venus à la sortie de l'entrainement. J'étais à la fois stressé et excité de jouer ce match. Le match s'est super bien déroulé. Il y a eu la victoire au bout. C'était top. Scénario presque idéal. Toute la salle était bouillante. Et le petit moment en tribune avec les Ultras juste après le match, c'était cool. Ils étaient bien chauds (sourire).

Vous êtes fan de Saint Etienne au foot. Cela vous rend il plus sensible aux messages des supporteurs avant un match comme ça ?

Oui ça joue. C'est clair que quand je regarde les matches de Saint Etienne, je suis comme un ouf. Dès qu'ils marquent je me lève. Je savais exactement ce que les supporteurs attendaient de nous sur le terrain. Et après le match, j'ai parlé avec Jonathan. Je lui ai dit que pendant le match, mes jambes avançaient toutes seules. J'avais besoin de faire aucun effort. Dès qu'il fallait courir, ça avançait tout seul ! Il y avait de l'adrénaline. L'année dernière, il y avait plus de stress. Je savais qu'il y avait de l'attente mais je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Du coup, cette année lors de la préparation, je me suis dit de pas trop y penser et de laisser les choses venir. Une fois sur le terrain, ça s'est bien passé. J'avais du jus.

On sait que ça va être dur

Pour le match de mercredi face à Malaga, l'équipe est amputée de trois joueurs (Samuels, Miles, Doumbouya). Dans quel état d'esprit l'abordez-vous ?

Il va falloir faire du mieux qu'on pourra. Il nous manque un poste 5. Ça va être dur. Plusieurs joueurs comme moi ou Damien vont devoir se décaler d'un poste. On va devoir faire les efforts en équipe et rester soudé jusqu'au bout. On y croit mais on sait que ça va être très dur. Très très dur... Même au complet, ce sont des matches difficiles. Diminués, ça va l'être encore plus. Mais on veut quand même décrocher une victoire au Top 16. Il y a clairement rien à perdre. On a déjà rempli l'objectif en Eurocup. Ça fait chier de partir diminué comme ça mais le match n'est pas encore joué. On va faire du mieux qu'on pourra. C'est difficile mais ça reste du basket. On va tout donner et on verra à la fin du match le résultat.

Que pensez-vous de cette équipe de Malaga ?

C'est une bonne équipe quand même. On aurait quand même pu faire mieux là bas. On a encore fait des erreurs assez bêtes. Ici, au complet, on aurait vraiment eu des chances de les battre. Au complet... Là, ce sera plus dur. Mais c'est le jeu. Les blessures font partie d'une saison.

Partir à l'étranger dans un futur assez proche

Ces belles affiches en coupe d'Europe, est-ce aussi l'occasion pour toi et les autres joueurs de vous montrer ?

Oui, ça fait aussi partie du jeu de pouvoir jouer une coupe d'Europe pour ensuite partir à l'étranger dans un futur assez proche maintenant. J'ai 25 ans et c'est un peu le moment. Après 3 années en Pro A, j'ai appris pas mal de choses et j'aimerais bien découvrir autre chose, jouer à l'étranger avec un nouveau statut. C'est vrai que ce sont des matches lors desquels je peux me montrer.

En avez-vous parler avec Mam Jaiteh qui joue depuis quelques semaines en Italie à Turin ?

On en a parlé il y a quelques jours. Il me disait que c'était arrivé malgré lui mais que pour le moment, il était super heureux. Que ça se passait super bien pour lui. Il m'a dit qu'il se plaisait vraiment là bas et que malgré lui, c'était la meilleure décision qu'il ai prise depuis pratiquement le début de sa carrière. Perso, j'aimerais jouer un jour à l'étranger. Le pays je m'en fiche un peu mais je pense qu'une expérience à l'étranger, ça peut-être enrichissant au niveau basket et pour voir ce que c'est de vivre dans un autre pays.

