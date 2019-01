Basket - Eurocup Top 16 (J05) : Le Limoges CSP pour l'honneur face à l'Etoile Rouge de Belgrade

Le Palais des Sports de Beaublanc va vivre son dernier match européen de la saison ce mardi (21h00). Le Limoges CSP, déjà éliminé de la course aux quarts de finale de l'Eurocup, reçoit l'Etoile Rouge de Belgrade avec l'objectif de décrocher une 1ère victoire dans ce Top 16. Et de progresser.

Limoges, France

Match pour du beurre. Match pour l'honneur. Match sans saveur. Appelez ça comme vous voulez. Ce qui est certain, c'est que c'est un match sans enjeu ce mardi (21h00) mais pas sans intérêt pour le Limoges CSP face à l'Etoile Rouge de Belgrade. Une rencontre de la 5e journée du Top 16 de l'Eurocup qui pourrait être synonyme de 1ère victoire pour les Limougeauds dans cette 2e phase de groupe.

Et cela suffit à motiver l'ailier Axel Bouteille :"A la base, cette compétition est motivante. Il n'y a plus d'enjeu pour nous mais on est toujours à la recherche de notre 1ère victoire dans ce Top 16. C'est là que l'on doit chercher notre motivation. Ce sont des bons matches à jouer. On va le jouer pour le gagner. Même si on est éliminé, je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde là-dessus."

Il faut qu'on nettoie notre jeu offensif - François Peronnet

Cette rencontre doit aussi permettre aux Limougeauds de continuer à travailler selon l’entraîneur François Peronnet :"Il faut qu'on réussisse à améliorer notre jeu de passe parce qu'il y a aujourd'hui un peu trop de déchets. Ça ne se caractérise pas par des ballons perdus mais par des mouvements de ballons coupés, par des ballons qui n'arrivent pas exactement au bon endroit ce qui stoppe le mouvement offensif. Il faut qu'on nettoie notre jeu offensif à travers la qualité de notre jeu de passe qui pourrait être bien meilleure."

L'infirmerie se vide

Pour cette rencontre, François Peronnet peut compter sur le retour de blessure de l'intérieur Isaiah Miles. Il a participé pendant 15 minutes à une opposition à 5 contre 5 ce lundi soir à l'entrainement. Le pivot Samardo Samuels pourrait aussi être sur la feuille de match, mais il n'a pas repris l'opposition et ne devrait pas jouer ce dernier match européen de la saison à domicile.