Basket - Eurocup Top 16 (J05) : Le Limoges CSP sauve l'honneur en battant l'Etoile Rouge de Belgrade

Dwight Hardy a terminé le match avec 9 points et 3 passes décisives (photo d'illustration)

Limoges, France

L'honneur est sauf pour le Limoges CSP au Top 16 de l'Eurocup. Les joueurs de François Peronnet, déjà éliminés, ont décroché leur 1ère victoire dans cette 2e phase de groupe mardi soir à Beaublanc. Un succès à l'arrachée 72 à 71 face à une équipe de l'Etoile Rouge de Belgrade qui se devait de s'imposer pour se donner toutes les chances d'aller en quart de finale.

Les Serbes n'étaient pas loin d'y parvenir. C'est pourtant Limoges qui a pris le meilleur départ et qui menait logiquement à la pause 40 à 35. Mais au retour des vestiaires, les hommes de Milan Tomic sont revenus avec le couteau entre les dents alors que les Limougeauds ont eu beaucoup de mal à se remettre dans le match. L'Etoile Rouge en a profité pour infliger un 25 à 8 dans le 3e quart temps et ainsi passer de -5 à + 12.

Boutsiele MVP, Rousselle facteur X

Une avance qu'ils ont longtemps conserver pour le plus grand bonheur de leurs supporteurs qui ont terminé torse nu dans leur tribune. Peut-être se pensaient ils déjà arrivés ? Mais c'est mal connaître ce CSP version Peronnet. Limoges n'a rien lâché et dans le money-time, le capitaine a brillé. Par un tir très longue distance puis un lay-up, Jonathan Rousselle a fait chavirer Beaublanc et redonner l'avantage à son équipe.

Les Serbes ont eu le ballon de la gagne mais c'est bien Limoges qui s'est imposé 72 à 71, avec une fois de plus un Jerry Boutsiele omniprésent. Le pivot est une nouvelle fois MVP avec 13 points, 13 rebonds et 24 d'évaluation en 32 minutes. L'intérieur Isaiah Miles, pour son retour de blessure, termine à 13 points, 5 rebonds et 14 d'évaluation.