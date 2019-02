Basket - Eurocup Top 16 (J06) : Le Limoges CSP ne lâche rien mais s'incline à Valence et dit au revoir à l'Europe

Le Limoges CSP s'est incliné mercredi soir à Valence 91 à 84 pour le compte de la 6e et dernière journée du Top 16 de l'Eurocup. Lors de ce dernier match sans enjeux pour eux, les Limougeauds ont fait bonne figure face à la meilleure équipe de cette 2e phase de groupe.

Au niveau statistique, le meneur de Limoges Jordan Taylor signe la plus grosse performance à Valence avec 13 points, 13 passes décisives et 25 d'évaluation en 26 minutes (photo d'illustration)

Limoges, France

Pour son dernier match du Top 16 de l'Eurocup, le Limoges CSP a rivalisé sur le parquet d'une équipe de Valence certaine de terminer 1ère du groupe mais pour qui une nouvelle victoire pouvait donner l'avantage du terrain jusqu'à d'éventuelles demies-finales. Avec Boutsiele, Hardy et Taylor en fers de lance, les joueurs de Peronnet ont rendu coup pour coup pour terminer le 1er quart temps une grosse possession derrière les Espagnols (22-19).

Valence a accéléré en début de 2e quart en artillant de loin prenant rapidement 8 points d'avance (30-22 à la 12'). Pas de quoi effrayer un William Howard des bons soirs et chaud pour leur répondre avec 3 paniers successifs derrière la ligne des 6 mètres 75 et en pénétration. De quoi ramener le CSP et même passer devant grâce à un 10-0 (30-32 à la 15').

C'est le moment choisi par l'intérieur français de Valence Louis Labeyrie pour sortir de sa boîte et remettre son équipe dans le bons sens. Un nouvel écart s'est alors creusé mais Isaiah Miles s'est à son tour agacé pour faire revenir Limoges. Valence a continué son festival à 3 points mais les joueurs de Peronnet, toujours combatifs à l'image d'Axel Bouteille, se sont accrochés pour limiter la casse et rentrer aux vestiaires avec un retard raisonnable (49-43). Dommage d'avoir perdu 11 ballons sur cette seule 1ère mi-temps...

Très agressifs en début de 3e quart-temps, les Limougeauds ont enchaîné les stops défensifs et du jeu de contre attaque pour infliger aux Valencians un 9-0 et passer devant très rapidement (49-52 à la 22'). La suite est un long chassé croisé entre deux équipes bien décidées à ne rien lâcher et encore au coude à coude après 30 minutes de jeu (70-66).

On va mettre tout ce qu'on a pour réaliser quelque chose de bien en championnat - Jonathan Rousselle

Valence a rapidement pris 10 points d'avance grâce à deux réussites à 3 points en tout début de 4e quart-temps (76-66 à la 31') alors que le jeu offensif de Limoges est devenu moins fluide, moins collectif. Volonté de certains de se montrer pour la dernière fois de la saison sur le scène européenne ou fatigue légitime ? Peut-être un peu des deux. Quoiqu'il en soit, les Espagnols ont géré leur fin de match pour s'imposer 91 à 84 et terminer ce Top 16 seule équipe invaincue tout groupe confondu . Pour le CSP, cette rencontre aura permis de bien travailler avant le choc de samedi à Beaublanc en championnat face à une équipe de Strasbourg éliminée cette semaine de la Basketball Champions League.