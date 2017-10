Basket - Eurocup : Un Limoges CSP en manque d'adresse s'incline à Beaublanc face à l'Alba Berlin

Le Limoges CSP a chuté lors de son match de la 3e j. de l'Eurocup. Une défaite à domicile face à l'Alba Berlin 73 à 65. Si en défense, les Limougeaufs ont tenu le coup, ils ont eu beaucoup plus de mal en attaque face à la pression adverse.

Après une défaite inaugurale à domicile face à Kuban, puis une très grosse victoire à Bilbao la semaine dernière, les Limougeauds voulaient ouvrir leur compteur à domicile mardi soir face à l'Alba Berlin. Un match de la 3e j.de l'Eurocup perdu 73 à 65. Les joueurs de Kyle Milling ont parfaitement débuté en remportant le premier quart-temps 20 à 15. Sur l'ensemble du match, ils ont été bons défensivement. Maintenir l'Alba Berlin, 2e plus grosse équipe du groupe, à 73 points, c'est une bonne performance.

Un adresse en berne à 3 points...

C'est en attaque que le Limoges CSP a eu le plus de difficultés. En déficit de taille, et malgré le gros match du pivot Mam Jaiteh (15 points, 12 rebonds, 23 d'évaluation), les Limougeauds ont eu du mal à jouer dans la raquette adverse. Résultat, ils ont eu recours à de nombreux tirs longue distance. Le problème étant le manque d'adresse de ses artilleurs en titre derrière la ligne des 6,75. Howard et Carter terminent chacun à 2 sur 7.

Et des difficultés à accélérer le jeu face à la pression adverse

Ajoutez à cela la difficulté à organiser et accélérer le jeu face à la pression défensive adverse, et cela donne un match compliqué, surtout pour une équipe dont le jeu rapide est le fond de commerce. Après cette défaite, conjuguée à la victoire du Partizan à Bilbao et celle de Kuban face à Vilnius, le Limoges CSP pointe à l'avant dernière place de son groupe. Le prochain match, mardi prochain à Beaublanc face au Partizan Belgrade sera cruciale dans la course au Top 16 de l'Eurocup.