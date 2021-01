Basket : Bourges quitte l'Euroligue sur un large succès 92 à 62 face à Basket Landes

C'était pourtant l'un des trois objectifs fixé par la présidente du club Berruyer, Agnès St Gès : atteindre les quarts de finale de l'Euroligue, être sacrée championne de France et enfin remporter la Coupe de France ! Rien de moins !

La présidente qui était bien sur présente pour ce dernier rendez vous Européen à la maison, au Palais des sports du Prado à Bourges, revient sur cette sortie précoce : "Nous n'avons pas été épargné par les blessures. Il faut aussi noter que nous avons eu une répétition de matchs haut niveau comme Galatassaray. Deux matchs en 48 heures ! Et ce n'est pas nouveau, nous avons de plus en plus de mal à rivaliser avec les grosses écuries Européennes. Maintenant, nous avons de tels objectifs pratiquement tous les saisons car nous sommes à Bourges. Ils nous reste donc deux objectifs à atteindre et bien sûr tout faire pour être une nouvelle fois championnes de France pour rejouer l'Euroligue lors de la saison 2020 - 2021, mais aussi organiser le final four chez nous à Bourges avec notre fidèle public." Le club Berruyer reste ambitieux malgré cet accroc sportif et l'objectif immédiat rempli avec brio était de terminer par une victoire face à Basket Landes, c'est chose faite.

Agnès Saint-Ges, présidente du Tango Bourges Basket © Radio France - Sylvain Rogie

Agnès St Gès (Présidente du Tango Bourges Basket) : "Céline Dumerc rejoindra à Bourges les plus grandes joueuses passées ici."

C'était un match aussi très particulier pour une ancienne Berruyère à savoir Céline Dumerc. Elle a passé onze saisons à Bourges et elle disputait dans ce palais des sports qu'elle connait tant, son dernier match Européen. Agnès St Gès a bien entendu rendu un bel hommage à son ancienne joueuse : "Céline Dumerc rejoindra ici à Bourges une fois qu'elle aura mis un terme à sa carrière, les plus grandes joueuses passées ici. C'est vraiment dommage qu'elle ne puisse pas partager ce moment fort en émotion avec le public Berruyer dû à la crise sanitaire." Les Berruyères doivent maintenant se tourner vers un déplacement à Tarbes en championnat mercredi 27 janvier pour aller décrocher pourquoi pas, le onzième succès en onze matchs. Il faudra aussi penser à la Coupe de France avec la réception des filles de Tony Parker le 14 février au Prado. Et ce match de Coupe de France se jouera toujours à huis-clos en raison de la crise sanitaire.