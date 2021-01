Basket : Evreux lance sa saison contre Gries

Après quatre défaites en quatre matches, Evreux a enfin lancé sa saison en championnat ce samedi 9 janvier 2021, en battant Gries (79-74), à domicile. Une victoire difficile, au bout d'un match serré, mais qui va donner le sourire à tout un club, dans cette saison bizarre. "On ne peut pas avoir de rythme, affirme le coach Nuno Asceric. Au début, on n'a pas joué d'amicaux, on a fait 4 matches de Leaders Cup, 4 de championnat et puis on s'est arrêtés. C'est catastrophique. Comment voulez-vous progresser ? Etre en forme ? Cela va nous destabiliser..."

On a bien vu pendant le match que tous les joueurs n'étaient pas dans le même état de forme. Une donnée que confirme l'arrière Dimitri Radnic : "La saison a été coupée, on a eu un nouveau meneur, beaucoup de blessés... Il y a des temps d'adaptation. On manque un peu d'intensité par moment".

Une période d'autant plus bizarre que les matches se déroulent toujours sans public, "c'est un peu la même ambiance qu'un match amical, appuie Radnic. Quand on a un trou, ça nous manque. On a peut-être perdu le match d'Antibes à cause du huis-clos." Troisième spécificité ce samedi soir : le manque de chauffage dans la salle, qui a plus perturbé l'adversaire que l'ALM, selon l'arrière français.

Sur le parquet, Evreux s'impose de cinq points, mais a été mené à plusieurs reprises (23-29 15e) avant de creuser l'écart dans le dernier quart. "On aurait pu tuer le match plus tôt, mais je n'ai pas eu peur, explique le coach, Nuno Asceric. Dans le langage corporel, on était mieux. Je suis content qu'on ait gagné avec ce caractère."

Pour son prochain match, le 16 janvier, l'ALM ira à Lille, un autre match très important contre un mal-classé (Lille est quatorzième, Evreux quinzième), pour confirmer que la saison est bel et bien lancée.