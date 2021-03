Basket : Evreux sur une belle lancée en Pro B

En s'imposant à la maison contre Souffelweyersheim 107-96 après prolongations, l'ALM aligne une troisième victoire consécutive et confirme sa très bonne forme en Pro B.

Evreux et Souffelweyersheim avant le coup d'envoi

Après Blois et Poitiers, c'est Souffelweyersheim qui est passé à la moulinette ébroïcienne. Une belle victoire, face à des alsaciens rugueux et d'abord accrocheurs, mais en nette perte de confiance. Evreux menait tranquillement et s'est rendue la tâche compliquée en fin de match, devant aller jusqu'en prolongations. Le BCS reste sur quatre défaites consécutives.

Un récital en milieu de match

Après un tout début de match timide, les hommes de Neno Asceric ont vite pris le match à leur compte. Menés pendant le premier quart, ils passent devant sur un trois points au buzzer (25-23 10'). La suite raconte la montée en puissance de l'ALM tantôt portée par Tilghman, les 20 points de Paschal, la réussite de Zamora, tantôt secouée par les consignes du coach. A la pause, l'ALM mène de 9 points, 47 à 38.

Le troisième quart est encore meilleur (74-62). Evreux prend le large et coule des Alsaciens brouillons et en manque de confiance. Les Jaunes et Bleus sont même montés à +16 à la 27e minute (67-51).

Un immense trou d'air en fin de quatrième quart

La tête sous l'eau, le BCS est noyé dans le dernier quart, semblant résigné. Evreux n'a presque plus à forcer, mène 87-69 à la 35e.

Mais tout s'inverse dans les cinq dernières minutes. Evreux lâche totalement le match et encaisse un improbable 20-0, ramenant totalement les alsaciens dans le match. Le BCS arrache les prolongations. (87-87). Souffel mène même quelques secondes mais l'ALM se donne un peu d'air avec un trois points de Sidibé (94-91) puis un de Barrueta (99-91). Prolongation maîtrisée. Score final : 107-96.

La saison de l'ALM n'a pas toujours été rose, elle a même plutôt mal démarrée, entre les résultats moyens, les blessures et les arrêts successifs de la saison, ne facilitant pas les choses pour entretenir une dynamique. Avec cette nouvelle victoire, Evreux intègre le top 10, l'objectif affiché du président au début du match : "Cet effectif peut le viser !" clamait-il avant le succès. Un top 10 normalement pas très éloigné des play-offs, mais pas cette saison : "Je le regrette, lâche-t-il, cela aurait pu être bien, on aime les play-offs..."

L'occasion, aussi, d'évoquer les finances du club et la saison prochaine : "L'ALM va bien, on attend le 15 avril pour prendre une décision vis à vis des supporters qui ont payé un abonnement pout cette année. Mais le club est sourire, en ce moment, malheureusement sans nos supporters, dans cette saison bizarre...."

Avec cette fin de match ratée, l'ALM mesure peut-être ce qu'il l'éloigne encore du top 10, mais l'âme et la solidarité vue dans cette équipe est une belle base de travail pour le staff, qui peut nourrir de belles ambitions si l'équipe garde le niveau.

Plus de réactions à venir...