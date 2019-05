Basket - Fabrice Courcier prolonge trois ans au CBC

Caen, France

Le Caen Basket Calvados a officialisé la prolongation de trois ans de son coach Fabrice Courcier. Arrivé en janvier dernier pour remplacer Antoine Michon, il poursuivra donc la saison prochaine en N1.

"La proposition d'un contrat de 3 ans, c'est une vrai marque de confiance. Ça me touche. Et c'est justement la possibilité de participer à un projet basket qui installera Caen solidement en Pro B, qui me motive" a déclaré sur le site du club Fabrice Courcier.