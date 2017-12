Face à Bilbao le Limoges CSP a les cartes en mains

Retour à la compétition européenne pour le CSP ce mardi soir à 20 heures. Les basketteurs de Limoges reçoivent Bilbao pour la septième journée d'Eurocup. Pour les limougeauds qui l'avaient emporté à l'aller, c'est le match à ne pas perdre pour espérer figurer dans le Top 16.

Aprés leur victoire à Nanterre ce dernier weekend, les joueurs du Limoges CSP sont en confiance d'autant qu'ils ont enchaîné quatre victoires consécutives en Pro A , mais la venue de Bilbao sur le parquet de Beaublanc représente aussi un enjeu de taille. Pour le CSP c'est le match qu'il faut absolument gagner pour décrocher une place dans le Top 16 de la compétition européenne.

" Il faut oublier que nous avions gagné à Bilbao", l'ailier Axel Bouteille

Lors des phases aller, le Limoges CSP était allé s'imposer sur le parquet de Bilbao 91 à 98 mais depuis l’entraîneur de l'équipe basque a changé, certains joueurs également. Ce n'est donc pas tout à fait la même équipe qui va venir à Beaublanc. Alors même si les limougeauds viennent d'enchaîner 4 victoires consécutives en Pro A, méfiance notamment pour l'ailier du CSP Axel Bouteille "_On est sur une bonne dynamique mais attention à l'excès de confiance car même si on a gagné là bas ça ne veut rien dire"_explique le joueur.

"C'est une rencontre capitale, je sais que c'est un match qui va être engagé et qui va se jouer à fond des deux côtés, à nous de faire preuve d'énergie, d'enthousiasme et d'euphorie" ajoute de son côté le pivot du CSP Mam Jaiteh. Et pour l'entraîneur du Limoges CSP kyle Milling :" C'est un match très important, aucun match n'est facile mais les joueurs sont prêts, ils ont faim et veulent en avoir encore plus"

Des joueurs du CSP qui pourront en tous cas dés 20 heures à Beaublanc compter sur le soutien de leurs supporters.