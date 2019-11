BASKET - Face à Orléans samedi, le CSP s'appuiera sur son pigiste médical Paul Stoll

Le Limoges CSP reçoit Orléans ce samedi pour la 10ème journée de Jeep Elite. Un match que le CSP se doit de remporter sur son parquet, pour retrouver confiance et points au classement. Pour cela, l'équipe compte beaucoup sur le meneur mexicain Paul Stoll, arrivé cette semaine comme pigiste médical.

Limoges, France

Grosse soirée en perspective, ce samedi, sur le parquet de Beaublanc avec la venue d'Orléans (11ème) face au Limoges CSP (13ème). Mais l'équipe limougeaude est quelque peu déstabilisée par les blessures de 3 joueurs essentiels (Marcus Gygnard, Vee Sanford, Semaj Christon), en partie compensées par l'arrivée du meneur mexicain Paul Stoll.

Premières foulées et premiers rebonds pour Paul Stoll

Du coup, le CSP attend donc beaucoup de son pigiste médical. Paul Stoll a découvert le parquet de Beaublanc il y a deux jours seulement, mais dès les premières foulées et les premiers rebonds, il se réjouit : "ça se passe bien, tout le monde m'a bien accueilli. Je me suis entraîné dès mon arrivée, je me sens très bien ici !

Après l'entraînement de vendredi et les premières prises de contact, l'ailier Hugo Invernizzi est plutôt séduit par la présence du mexicain : "C'est bien, il va nous apporter de la percussion, un gros jeu de passe. Il a une bonne lecture du jeu, il est rapide et intense. C'est ce qu'il nous manquait sur les deux derniers matchs, je pense qu'il va nous apporter quelque chose de différent."

Orléans joue de manière incroyable en attaque - Alfred Julbe, le coach du Limoges CSP

Le coach Alfred Julbe, lui aussi, attend de Paul Stoll cette efficacité, notamment au vu de l'adversaire soir. "Ils jouent de manière incroyable", analyse-t-il, "ils ont une grande confiance dans leur attaque et dans les passes entre eux, avec beaucoup de menaces à 3 point. Alors on essaie d'élaborer une stratégie..."

En gros, le CSP n'a pas le choix : il faudra assurer une défense musclée, mais aussi une relance efficace. Et sur ce tableau là, le petit nouveau Paul Stoll aura évidemment un rôle essentiel.