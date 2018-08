Youssoupha Fall à l'affrontement lors du premier match de demi-finale de playoffs entre la SIG Strasbourg et Le Mans.

Le Mans, France

Les mots sont forts. Le MSB s'estime "trahi par le représentant [de Youssoupha Fall] et déçu par Youssoupha". Le pivot de 2 mètres 21 est finalement prêté à Strasbourg pendant un an par Vitoria, son nouveau club espagnol. "Ce prêt accepté chez un concurrent direct, éliminé par le MSB en demi-finale des playoffs la saison dernière, manque pour le moins d'élégance" conclut Christophe Le Bouille, le président du Mans Sarthe Basket, dans un communiqué envoyé mercredi.

Le MSB s'estime "trahi" par le prêt de Fall à la SIG, un concurrent direct au titre la saison dernière. - copie écran

Le club avait insisté pour garder Fall

Le MSB a pourtant tout fait pour garder le joueur, incontournable la saison passée. Meilleur rebondeur, le Franco-Sénagalais s'est affirmé pendant la Leaders Cup notamment et plusieurs clubs étrangers suivaient ses performances. Les dirigeants sarthois avaient donc revu leur proposition à la hausse et proposé qu'il puisse partir sans contrepartie financière dans un an... sans succès. Youssoupha Fall avait annoncé son départ pour l'Espagne mi-juillet.