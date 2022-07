Basket féminin : découvrez le calendrier du Tarbes Gespe Bigorre pour la saison 2022/2023

Le calendrier 2022/2023 du Tarbes Gespe Bigorre a été dévoilé ce jeudi 28 juillet. La saison reprend officiellement le 29 octobre prochain pour les Tarbaises du TGB, avec un match au Palais des Sports des Quais de l'Adour contre Landerneau Bretagne Basket, à 20h30. Le TGB est à la 11e place du classement (sur 12) pour débuter cette saison. Les phases de play-offs et play-downs se joueront entre fin avril et mai 2023 pour cette saison.

Le championnat, lui, reprend dès le vendredi 21 octobre 2022, à Paris, avec un match opposant les championnes de l'année dernière : Basket Landes et Bourges Basket. "Une première journée qui s'ouvrira sur le choc entre deux des plus grosses écuries du championnat" annonce la Ligue de Basket. A noter que Toulouse fait son retour dans le championnat après six saisons d'absence. Les Tarbaises affronteront les Toulousains en match aller le 14 janvier, à Tarbes, et en match retour le 8 avril, qui sera aussi le dernier match du TGB avant les phases de play-offs ou play-downs.