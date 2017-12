Basket Féminin : l’ASPTT Nancy Tomblaine carbure en Nationale 3

Après neuf journées de disputées, les basketteuses de l’ASPTT Nancy Tomblaine sont leaders et invaincues dans leur championnat de National 3. Un parcours remarquable qui s’explique en grande partie par un état d’esprit où le collectif passe avant tout.

Les basketteuses de l’ASPTT Nancy Tomblaine enchaînent les succès depuis le début de saison. Dans leur championnat de National 3, les Nancéo-Tomblainoises ont jouté à neuf reprises pour autant de victoires. Un bilan qui amène Cindy Maubrun et ses coéquipières en tête du classement :

«Ces bons résultats sont dus au vécu du groupe. Nous évoluons ensemble depuis un bout de temps avec pour chacune une certaine expérience. En plus, l’apport des trois recrues est indéniable : Julia Morabito, Caroline Rouyer et Lena Belkessa ont apporté une plus-value dans le jeu et se sont bien intégrées au groupe.»