Basket féminin : l'US La Glacerie promue en Ligue 2

La bonne nouvelle est tombée ce samedi soir pour les joueuses et le staff de l'US La Glacerie Basket. La fédération française a tranché : les Manchoises sont promues en Ligue féminine 2 et retrouveront le niveau professionnel la saison prochaine.

Il n'y avait qu'une place à prendre, et c'est l'US La Glacerie qui a touché le jackpot. Ce samedi soir, les basketteuses manchoises ont reçu l'accord de la fédération française de basket pour intégrer le deuxième échelon national la saison prochaine. C'est donc le grand retour des Manchoises au niveau professionnel, après 2 ans en amateur.

Tout ça grâce à une fusion

Si un tel dénouement est possible, c'est avant tout parce qu'une place a été laissée vacante en Ligue 2. Cette dernière a été libérée à la faveur de la fusion à Nantes de 2 structures : le Nantes-Rezé Basket et le BCSP Rezé. Un appel aux candidatures pour occuper cette place en Ligue 2 a été lancé et parmi tous les clubs qui se sont fait connaître, c'est l'USLG qui affichait les meilleurs résultats lors des exercices précédents ainsi que le bilan financier le plus stable.

"L’ensemble du club, ses joueuses, son staff, ses dirigeants et bénévoles ont appris la nouvelle avec une grande joie mais également avec beaucoup d’humilité compte du contexte par lequel arrive cette montée. Tous ayant conscience du travail qu’il reste encore à accomplir", a confié l'US La Glacerie.