Basket féminin : “Objectif playoffs pour Mondeville” - Morgan Debrosse, nouvel entraîneur de l’USOM

Du changement à tous les étages ! Le club de Mondeville repart pour une nouvelle saison en Ligue 2 féminine de basket avec un nouvel entraîneur, et un effectif renouvelé dans sa quasi-totalité. Quel sera le niveau de compétitivité ? Le nouveau coach Morgan Dubrosse était l’invité de Normandie Sport pour faire le point sur la préparation et les objectifs (entretien à retrouver en vidéo en bas).

Avant d’entamer la saison régulière face à Chartres ce samedi, l’équipe normande a été éliminée de la coupe de France le week-end dernier. Graffenstaden (Strasbourg) s’est imposé au buzzer 58-56. Pour autant, ce match a permis d'avoir une première impression plutôt positive du groupe mondevillais selon le nouveau coach. “On retire beaucoup d'éléments positifs malgré la défaite. C'était effectivement un match de Coupe de France et pour nous, club de ligue 2, c'est rarement un objectif annoncé. Maintenant, vouloir perdre un match ça n'existe pas ! On s'est déplacés pour aller gagner ce match-là. On le perd de deux points, à l'extérieur et au buzzer, avec deux filles qui étaient en civil sur le banc. Donc le bilan n’est pas mauvais”

France Bleu : Pour cette saison, les supporters habituels vont avoir du mal à reconnaître les joueuses. Le club a tout changé ?

Morgan Debrosse : Exactement. C'est venu d'un état des lieux et aussi dans une volonté de tourner la page et de grandir sur un nouveau projet. Donc là, on a plein de joueuses qui sont nouvelles. Auxquelles on ajoute deux joueuses qui font partie du centre de formation. Parce que Mondeville est toujours un club formateur.

France Bleu : Vous êtes prêt pour entamer la saison ? Ou vous recherchez encore une coordination globale de l’effectif ?

Morgan Debrosse : Il faut du temps, ça c'est une certitude. Aussi parce que je suis nouveau, je découvre le club. Les joueuses aussi découvrent le club. Je pense que les deux ou trois premiers matchs vont être les éléments qui vont nous permettre de savoir si on est vraiment dans les clous ou il faut aussi qu'on accélère un petit peu.

France Bleu : Ex entraîneur d’Ifs, vous êtes nouveau à Mondeville. Cette votre première expérience en tant que coach d’une équipe professionnelle ? C'est vraiment une autre dimension pour vous ?

Morgan Debrosse : Oui c'est vraiment une autre dimension. C'est un projet de carrière,avec cette ambition pour ma part d'aller voir le haut niveau. Je suis forcément un jeune entraîneur excité qui a envie d'aller en découdre avec la Ligue 2.

France Bleu : L’année dernière le club a atteint au finish les playoffs. Quelle est votre feuille de route ?

Morgan Debrosse : Alors l'objectif, c'est très clairement les playoffs. Une fois que l'Usom sera qualifié pour les playoffs, tout sera possible !

France Bleu : Premier match samedi contre Chartres : du costaud d'entrée !

Morgan Debrosse : C'est ça ! C'est une équipe qui a l'ambition de monter directement en Ligue Féminine. On va essayer de les embêter le plus possible pour ce premier match à la maison en prenant l'énergie de nos supporters. Mais pour être totalement honnête, on ne boxe pas dans la même catégorie.

