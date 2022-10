Basket féminin : retour à la compétition des Flammes Carolo après 5 mois de trêve

Les Flammes Carolo n'avaient plus joué en compétition depuis le 10 mai et leur élimination en quart de finale des playoffs par Basket Landes. C'est un effectif renouvelé à 90% qui retrouve le parquet et le public de l'Arena de Charleville-Mézières ce mercredi en Eurocoupe contre Angers, et ce samedi pour la première journée du championnat de Ligue féminine contre Saint-Amand Hainaut.

Un effectif largement renouvelé

La meneuse Amel Bouderra est la seule joueuse à rester dans l'effectif par rapport à la saison dernière. Tout comme l'emblématique entraîneur de Charleville-Mézières Romuald Yernaux, elle entame sa 13ème saison en Ligue féminine avec les Flammes Carolo.

Au poste de meneuse, Amel Bouderra pourra compter sur le relai de l'ancienne capitaine de Lyon, Ingrid Tanqueray, recrutée en juin. Elle retrouvera en secteur extérieur, Sarah Chevaugeon, venue également de l'ASVEL et qui avait déjà porté le maillot des Flammes Carolo de 2017 à 2020.

Romuald Yernaux, entraîneur des Flammes Carolo © Radio France - Alexandre Blanc

Autre retour, celui de la Slovaque Sofia Hruscakova, recrutée comme pigiste médicale pour pallier l'absence d'Aby Gaye. La nouvelle intérieure carolomacérienne s'est blessée au genou avec l'Equipe de France cet été et restera indisponible "toute la saison, c'est sûr", déplore Romuald Yernaux.

Parmi les arrivées notables, celle de l'internationale serbe Nikolina Milic, très courtisée, au poste de pivot et d'ailier fort. Les cinq autres recrues sont la shooteuse canadienne Aislinn Konig, l'arrière américaine Emily Engstler, l'Américaine Brianna Fraser à l'intérieur, Kimberley Adonis à l'aile et la jeune Emmanuelle Tahane.

"L'équipe n'est pas prête complètement"

Avec un effectif largement renouvelé, et plusieurs joueuses retenues par leurs sélections nationales ou en leur équipe WNBA pendant la préparation, Romuald Yernaux le confesse : "L'équipe n'est pas prête complètement".

Si les automatismes ne sont pas encore installés, l'entraîneur carolo compte sur l'énergie, la mobilité et l'état d'esprit : "Là où les autres seront sur des acquis, nous on sera dans un état d'esprit. Se battre, c'est nous qui décidons". Le coach reste modeste sur les objectifs qu'il se fixe. "On n'est pas Bourges pour dire qu'on prétend au titre !"