Basket féminin : un film raconte les coulisses de la qualification des Bleues au Prado de Bourges

Bourges, France

Le 9 février, les Bleues décrochaient officiellement leur qualification pour les JO de Tokyo cet été, après avoir battu l'Australie (72-63), puis le Brésil (89 à 72) et enfin Porto Rico (89-51). Le tout, devant un public enthousiaste et fourni (plus de 4000 spectateurs à chaque rencontre), au palais des sports du Prado, à Bourges, l'habituel terrain de jeu du Tango Bourges Basket.

Un film en coulisses avec l'équipe de France

Ce mardi 18 février, la Fédération française de basketball dévoile un court documentaire de 15 minutes, retraçant les quatre jours du TQO. "Un ticket pour Tokyo", c'est son nom, dévoile la préparation de l'équipe, les échanges entre joueuses et staff, et donne à voir les coulisses du Prado.

Dans le groupe des Bleues, trois joueuses sont des Berruyères : Alexia Chartereau, Illiana Rupert et Sarah Michel. Les Jeux olympiques de Tokyo se déroulent du 24 juillet au 9 août prochains.