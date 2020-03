Basket FIBA : L'euroligue de basket féminin est suspendue en raison de l'épidémie de Coronavirus

Les joueuses du Tango Bourges Basket ne joueront pas comme prévu leur 1/4 de finale retour de l'Euroligue de basket féminin. La (FIBA) a annoncé ce jeudi la suspension de toutes les compétitions internationales. L'objectif vous est de protéger les joueuses et joueurs, les entraîneurs et les supporters en raison de la crise internationale du Coronavirus.

Le championnat de ligue féminine sous conditions est maintenu

En revanche en ce qui concerne le championnat de ligue féminine de basket, soit le plus haut niveau du basket féminin Français, la Fédération Française de basket a décidé pour le moment de maintenir cette compétition mais toujours sous certaines conditions à savoir : la présence de 1000 personnes maximum par rencontre, joueuses, entraîneurs et arbitres et officiels de table de marque et journalistes accrédités. Ce qui signifie que le match de basket entre Le Tango Bourges Basket et Tarbes prévu ce samedi soir au palais des Sports du Prado à Bourges se jouera à huit clos car plus de 1000 personnes avaient décidé de s'y rendre. Des mesures qui peuvent bien sûr évoluer d'heure en heure, en fonction des directives du gouvernement et de la propagation ou non du virus.