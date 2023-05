Basket : fin de saison pour les joueurs de Strasbourg, après la défaite de la SIG face à Monaco

Fin de saison pour la SIG. Les joueurs de Strasbourg se sont inclinés de très peu dans leur match 2 des quarts de finale de play-off face à Monaco ce vendredi soir. Score final 85 à 83 alors que la SIG avait le shoot de la victoire à 3 points à 5 secondes de la fin du temps réglementaire. Le ballon était alors dans les mains de l'Américain Matt Mitchell qui a finalement trouvé seulement le cercle.

Les Strasbourgeois, bien que menés rapidement en début de rencontre, ont pourtant fait un très beau match, en revenant au score dans le 3e quart temps face à une très solide équipe de Monaco**.** Mais ils s'inclinent donc une nouvelle fois face aux Monégasques, après la défaite sur le Rocher mercredi (88-84).

Pas de deuxième miracle

"C'était un sacré niveau de jeu, un sacré niveau de basket, un match de niveau Euroligue, analyse l'ailier strasbourgeois Paul Lacombe. Ce qui me fait énormément plaisir, c'est qu'on a répondu présent. On sort avec les honneurs, ça s'est joué à un shoot, à une possession. Quasiment comme au match un. Mais quelle fierté d'en être arrivé ici, après la saison tumultueuse qu'on a pu avoir. Il n'y a pas de regrets. C'est juste dommage."

Monaco jouera contre Bourg en Bresse en demi-finales. La SIG termine une saison difficile, avec en bilan un quart de finale de play-off inespéré. Et un quart de finale de Ligue des Champions.

Une saison chaotique et un bilan honorable

"On s'est remercié dans les vestiaires et c'était triste, raconte le président Martial Bellon. Les garçons ont fait deux matchs de haut niveau à Monaco et ce soir. Perdre deux fois de si peu, c'est difficile. Je suis fier de cette équipe qui a su tout au long de la saison rebondir sur les difficultés qu'on a eues, les frustrations, les blessures. Arriver en play-offs était déjà un premier exploit. Finalement, ça restera dans les annales une bonne saison sportive avec un quart de finale en play-offs et un quart de finale en Ligue des champions. Beaucoup de gens voudraient que la SIG soit toujours en finale, mais il faut regarder aussi ce qui se passe dans les autres clubs et beaucoup d'autres clubs nous envient."

Un nouveau cycle devrait s'ouvrir à la SIG avec le probable départ cet automne de Martial Bellon, qui préside le club depuis 13 ans. L'entraîneur Luca Banchi, qui a permis au club de se redresser (la SIG était dernière après huit journées de Betclic Elite), ne sera plus sur le banc de touche la saison prochaine.