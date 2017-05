Basket : fin de série pour Strasbourg battu par Nanterre

Après 10 victoires consécutives en pro A, les basketteurs de la SIG se sont inclinés ce mardi soir 74 à 65 face à Nanterre au Rhénus. La troisième place s'éloigne.

C'est une belle série qui prend fin pour les basketteurs de la SIG. Après 10 victoires consécutives en pro A, ils ont été battus ce mardi soir 74 à 65 face à Nanterre au Rhénus. Les Strasbourgeois menaient pourtant de 10 points à la mi-temps.

La troisième place s'éloigne pour la SIG

Du coup, ils ont peu de chances de terminer sur le podium de la saison régulière, car Nanterre leur reprend la troisième place (avec en plus le goal average) à quatre journées de la fin.

74 jours sans défaite

Mais l'entraîneur de la SIG Vincent Collet n'était pas abattu, il espère que ses joueurs sauront tirer des leçons de cette défaite : "Il vaut mieux que cette défaite arrive maintenant. Ca fait 74 jours qu'on n'avait plus perdu. Je pense que ce match là va nous remettre les idées en place et nous permettre d'aller encore plus haut. La défaite de ce soir ne remet pas en cause notre progression. Le plus important commence le 22 mai avec le début des play-offs".

La SIG jouera son prochain match dimanche à Villeurbanne chez le champion de France en titre.