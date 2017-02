Basket : finale départementale du Challenge Benjamin(e)s à Bénévent-l'Abbaye

Douze Creusois âgés de 12 ou 13 ans ont participé ce dimanche à la finale départementale du Challenge Benjamin(e)s à Bénévent-l'Abbaye. Celui qui remportera la finale nationale sera invité aux Etats-Unis pour voir un match de NBA.

C'est une compétition nationale qui existe maintenant depuis quelques années et qui s'adresse aux jeunes basketteurs. Le Challenge Benjamin(e)s permet de maîtriser les fondamentaux comme le lancer-franc, le dribble ou encore la passe. La finale départementale avait lieu ce dimanche, à Bénévent l'Abbaye en ouverte du match de Nationale 3 entre les filles de Bénévent et les Vendéennes des Herbiers.

Quatre épreuves, du nom de joueurs connus (Céline Dumerc, Boris Diaw, Sandrine Gruda et Tony Parker) étaient au programme, chacune d'une durée de 45 secondes. Douze jeunes se sont affrontés, venus de cinq clubs du département : Lavaufranche, Aubusson, Chambon, Bénévent et Guéret : "on a réparti le département entre cinq provinces, pour essayer de retrouver tous les licenciés" explique le co-président du Comité Creusois de Basket, Bastien Heinzlé.

Les qualifiés pour la finale régionale du Challenge Benjamin(e)s de Basket sont donc Camille Le Caloch (Bénévent), Clara Goigoux (Guéret), Laurine Dubreu (Chambon), Valentin Pradoux (Bénévent), Colin Bobier (Guéret) et Adrien Dubourjal (Lavaufranche).