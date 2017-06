Basket - Finale des Play-offs de Pro B : Boulazac s'impose sans trembler face à Nantes 79 à 64

Ce lundi 12 juin 2017 la finale aller des play-offs de Pro B de basket se jouait dans un Palio archi-comble, plus de 5 200 spectateurs. Boulazac recevait Nantes, en jeu la montée en Pro A. Première manche pour le BBD qui s'impose 79 à 64 après une première mi-temps bien maîtrisée.

Incroyable ambiance au Palio, ce lundi soir, pour cette finale, aller, une salle comble avec plus de 5.200 spectateurs. Avant même le coup d'envoi, le public a entamé un "clapping" a montré son "tifo" tout le Périgord était derrière le BBD.

Dans le premier quart temps, Zianvieni et Sanchez donnent le ton, et marquent leur panier à trois points. Boulazac semble en réussite en ce début de finale et pousse Nantes à la faute. Le BBD mène 14 à 6 au bout de 5 minutes de jeu effectif et réalise le premier écart du match. Les nantais défendent bien malgré tout. Mais les boulazacois semblent être là au jour j en ce début de rencontre. Jarvis Williams est en jambe et marque déjà 10 points dans le premier quart temps. Score fin du premier quart temps, Boulazac mène 20 à 10 face à Nantes.

Dans le deuxième quart temps, Nantes est débordé et Boulazac est fort en défense. Alexis Tanghe réussit deux paniers primés coup sur coup. Les Nantais ne trouvent pas leur adresse, avec 0 paniers primés sur les 8 tentés. Dans le même registre, Boulazac réalise 6 paniers primés sur les 12 tentés. Fin du deuxième quart temps, Boulazac mène alors face à Nantes sur le score de 43 à 18. C'est sa mi-temps la plus aboutie de la saison.

La belle intensité défensive du BBD se poursuit après le retour des vestiaires. Dans le troisième quart temps le Palio se met déjà à chanter. Son équipe continue à faire déchanter l'adversaire nantais. Puis Nantes profite d'un petit coup de moins bien côté BBD et réduit un peu son retard. Nantes remporte le troisième quart temps, 25 à 16. Boulazac mène toujours 59 à 43.

Au début du dernier quart temps, Boulazac repart de l'avant grâce à un panier primé du bergeracois Stephan Gauthier et inflige un 5-0 aux nantais, histoire que l'adversaire ne puisse pas rêver d'un impossible retour. Mais Nantes réplique par un 5-0. Alors qu'il reste, à ce moment là, 7 minutes de jeu effectif. Nantes est meilleur depuis le retour des vestiaires, mais Boulazac ne s'affole pas et fait tourner son banc. Alexis Tanghe est dans une grande réussite avec ses 4 paniers primés. Il se montre à son avantage, également, en cette fin de match. Boulazac impact physiquement cette équipe de Nantes. Boulazac remporte cette finale aller, 72 à 55 et jouera la finale retour, jeudi à 18h45 à Nantes au complexe Mangin-Beaulieu, en direct sur France Bleu Périgord.