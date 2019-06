Basket - Finale N1 : le STB Le Havre étouffe Saint-Quentin et s'offre une belle

Le Havre - France

Les premiers points pour les havrais, et la victoire pour le STB (84-73). Entre temps : une démonstration, beaucoup de tension, notamment en fin de match, et du spectacle. Dans une salle des Docks du Havre en feu, avec près de 4.000 spectateurs et supporters vêtus de blanc qui n'ont cessé de pousser, le STB a commencé par dérouler : 30-19 à l'issue du premier quart temps, et un Demond Watt qui se permet même de dunker ! La seconde période ? Identique, avec une avance considérable, par moment (+17), et quinze points d'avance au moment de regagner les vestiaires.

A sens unique ?

Saint-Thomas a un peu plus souffert en début de deuxième mi-temps, et vu l'écart se réduire. Un peu moins d'adresse, quelques fautes, mais pas au point d'être dépassé. La troisième période dans la poche (58-51), comme les deux autres.

Jamais réellement inquiété, les hommes d'Hervé Coudray se sont logiquement imposés et offerts une vraie finale : une belle, ce dimanche (17h), toujours à domicile. Dans une salle où ils semblent irrésistibles.