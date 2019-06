Basket - Finale N1 : le STB Le Havre n'ira pas en Pro B, battu en finale par Saint-Quentin

Le Havre - France

Un point de retard et une dernière possession à moins de cinq secondes de la fin, mais un shoot qui ne rentre pas. Au bout d'une "saison marathon" : la désillusion. Le STB Le Havre a échoué face à Saint-Quentin, ce dimanche, au terme d'une finale en trois manches. Battus lors du premier match, les normands avaient remporté le deuxième round, vendredi soir, mais lors de l'ultime marche vers la Pro B, les hommes d'Hervé Coudray ont trébuché, sur leur parquet et de nouveau portés par 4.000 supporters. Un an après l'avoir quitté, le club du Havre espérait la retrouver. Il devra patienter au moins une saison de plus.

Irrespirable !

L’engagement favorable et un panier à trois points dans la foulée pour Saint-Quentin. Il aura fallu attendre six minutes pour voir Saint-Thomas passer devant dans cette première mi-temps, au moins aussi engagé que lors du match précédent, vendredi soir. Ensuite, du coude à coude, jamais plus de six points d’écart, dans un sens comme dans l’autre, et un STB qui, malgré moins de justesse et un peu de crispation, parvient à virer en tête avant la pause (30-28).

La deuxième période démarre comme la première avec un SQBB qui prend les commandes (+5), avant que Saint-Tho ne corrige le tir. Ensuite, deux formations qui se rendent coup pour coup, au sens propre comme au sens figuré. Il fallait alors garder son sang froid et des nerfs solides, ce que les havrais n'ont pas toujours su faire, à l'image de Séraphin Saumont, à moins de trois minutes de la fin.