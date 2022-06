Basket - Formé à la JDA Dijon, Robin Ducoté prolonge son contrat

La JDA Dijon continue d'affiner son effectif en vue de la saison prochaine. Après le départ acté du meneur Terrell Gomez et la prolongation de contrat du pivot Jacques Alingué, le club annonce une nouvelle signature, mercredi 15 juin 2022. Robin Ducoté, 21 ans, formé à Dijon et professionnel depuis 2021, a paraphé un nouveau contrat de deux ans. Il est désormais lié avec la Jeanne jusqu'en 2024. Pour sa première saison en pro, il aura joué 33 matchs (en phase régulière) pour une moyenne de 5,9 points par match.

Dans un communiqué publié par le club, le directeur sportif Fabien Romeyer a expliqué pourquoi le club a voulu prolonger le jeune joueur : "C’est une satisfaction de pouvoir conserver un pur produit de la formation bourguignonne. Cette resignature est aussi une récompense pour tous les entraîneurs et les éducateurs qu’il a côtoyé et qui l’ont fait progresser. Elle démontre que la JDA Dijon est capable d’accompagner des joueurs en devenir vers le monde professionnel et de les faire performer à haut niveau. Robin a répondu présent et a su saisir les opportunités qui lui ont été offertes pour sa première saison professionnelle. Il doit être plus constant dans ses performances, stabiliser son tir et être plus impactant défensivement".