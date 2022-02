Basket - L'équipe de France bat largement le Portugal au Palais des sports de Dijon

Pour son retour à Dijon, 21 ans plus tard, l'Equipe de France de basket s'impose 94-56 face au Portugal, jeudi 24 février 2022, dans ce match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2023.

La France s'impose pour sa première venue à Dijon depuis plus de 20 ans

21 ans et 28 jours que le public dijonnais l'attendait : un match de l'Equipe de France de basket au Palais des sports. C'est chose faite avec cette rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2023, jeudi 24 février 2022, face au Portugal. Après une première mi-temps poussive (37-33), large victoire finale pour les Bleus, 94-56 dans une salle comble parée de bleu-blanc-rouge. Prochain match des Bleus dès ce weekend, dimanche 27 février 2022, avec un Portugal-France qui se jouera à Porto.

Un beau symbole pour Axel Julien

L'ex-capitaine de la JDA Dijon, Axel Julien, a fêté sa 20e sélection avec les Bleus sur le parquet du Palais des sports. Pour l'occasion, il a marqué 8 points - son nouveau record avec l'Equipe de France. Il a déjà marqué beaucoup plus sur une partie - et réalisé des rencontres bien plus abouties - avec la Jeanne, mais la soirée est réussie pour lui. Avec pour couronner le tout une belle ovation du public, qui n'a pas oublié son chouchou ...

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le film du match à revivre sous ce tweet