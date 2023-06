Basket : Gérald Ayayi quitte l'Élan Béarnais pour rejoindre Cholet

Après trois saisons à Pau, Gérald Ayayi quitte le Béarn. L’arrière de 22 ans tire un trait sur l'Élan Béarnais et va retrouver Laurent Vila, son ancien coach désormais entraineur de Cholet. Le club a annoncé avoir signé son contrat ce mercredi 21 juin. Dans un contexte sportif un peu particulier la saison dernière, il a su tirer profit des minutes qui lui étaient accordées dans l'effectif palois (6,9 points, 3,2 rebonds et 2 passes décisives pour 7,5 d'évaluation).

“Bienvenue Gerald !” - Laurent Vila

"Gérald arrive avec l'ambition de continuer à progresser et à prendre des responsabilités comme c'était déjà le cas à l'Elan Béarnais les deux dernières saisons”, écrit Laurent Vila , coach de Cholet Basket. “Il y a plusieurs raisons qui nous ont poussées à signer Gerald, d'abord ses qualités humaines, ses qualités de joueurs et la progression qu'il a eu la saison dernière. Il est devenu un joueur d'impact, il a des qualités défensives très fortes pour stopper sur plusieurs postes, il peut d'ailleurs défendre sur les 1, 2 et 3 car il est assez grand et costaud. En attaque, il a une meilleure maîtrise, de la confiance pour attaquer le cercle et jouer le pick and roll."