Basket : Grégory Thiélin et le Stade Rochelais Rupella se séparent après 12 ans de collaboration

Grégory Thielin n'entrainerait plus l'équipe de basket du Stade Rochelais Rupella. Cette décision est issue d'un accord commun, d'après un communiqué du club de basket. Le technicien avait rejoint le club en 2008. Avant cela, il a passé treize ans au sein du Poitiers Basket 86.

A La Rochelle, il a connu deux montées en Nationale 1, en 2012 et en 2018. Il a également mené l'équipe à deux Final-Four de N1, en 2013 et 2014.

Le président du Stade Rochelais Rupella, Dominique Salbreux, évoque une "collaboration fructueuse" avec l'entraineur.

Grâce à ses valeurs humaines et ses compétences techniques nous avons grandi et progressé. Ses qualités de formateur ont permis à de nombreux joueurs d’éclore. Nous sommes fiers d’avoir partagé ces douze années avec Greg qui laissera une belle empreinte au Club et nous lui souhaitons une belle suite de carrière.