Basket : Guillaume Quintard de retour à la Chorale de Roanne comme assistant coach de JD Choulet

Si la saison de basket professionnel est suspendue jusqu'en septembre, ça s'active en coulisses à la Chorale de Roanne avec l'arrivée d'un nouvel assistant coach. Libéré par le club de Boulogne-Levallois (il lui restait un an de contrat), Guillaume Quintard (45 ans) signe pour deux ans comme assistant de Jean-Denys Choulet. Le club l'annonce mercredi dans un communiqué.

Nous sommes restés proches avec Jean-Denys, et ce projet va me permettre de m’émanciper en étant plus actif auprès de l’équipe. - Guillaume Quintard

Les deux hommes se connaissent bien. Guillaume Quintard a été le responsable du centre de formation choralien entre 2006 et 2008. Maxime Boire, l'ex-assistant de Jean-Denys Choulet est nommé à la tête de l’équipe Espoirs et prendra en charge le centre de formation.

Guillaume Quintard :

"Je remercie les Metropolitans de m’avoir permis de saisir cette opportunité. Durant toutes ces années nous sommes restés proches avec Jean-Denys, et ce projet va me permettre de m’émanciper en étant plus actif auprès de l’équipe. Puis ici, le basket est important, il y a une vraie passion et j’apprécie la qualité de vie qu’offre cette région."

Jean-Denys Choulet :

"On parle basket ensemble, on a la même façon de voir les choses, c’est un passionné comme moi, un coach qui connait bien le travail et le milieu car il a entraîné dans toutes les divisions. C’est un homme avec qui je partage des choses, des valeurs, il m’apporte des certitudes et il veillera notamment à ce qu’on soit sur la même longueur d’onde dans le basket pratiqué au centre de formation en lien avec Maxime Boire."