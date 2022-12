Basket : Haley Peters, l'US Air Force de Montpellier

Cette semaine, malgré l'élimination de son équipe en huitième de finale de Coupe de France contre Angers, Haley Peters a encore fini la partie avec le plus grand nombre de points inscrits (19). Preuve, s'il en fallait une de plus, que la native de Summit dans le New Jersey est un élément clé de la formation pilotée par un homme qu'elle connaît bien, Valéry Demory, pour l'avoir déjà croisé à l'Asvel (2017/2018).

Rien pourtant ne prédestinait la jeune femme arrivée dans l'Hérault il y a un peu plus d'un à y effectuer une deuxième saison, elle qui avait pour habitude, jusque-là, de faire et défaire sa valise chaque été, depuis son arrivée en Europe, il y a huit ans : "Je suis bien ici, bien avec Valery, bien dans la ville, bien dans le sud. Avant, il y a aussi des clubs où j'aurais ou rester. Mais j'ai commencé en Espagne, à un niveau qui n'était pas super haut. Et tu changes de club pour avancer, parce que tu veux un niveau plus haut. Il y a eu aussi des moments où je voulais changer de pays, avoir des expériences différentes. Mais là, je suis un peu plus vieille et je suis dans un club où je me sens bien. Après, on ne sait jamais, ça peut changer. Moi, je prends une décision chaque année. On évolue. Mais cette année, j'étais bien ici et j'avais aussi envie de vivre ça : de rester avec un club. Peu d'américaines font ça, mais je pense que c'est un truc à faire."

Plus mature et moins aventureuse , l'ancienne pensionnaire de la prestigieuse université de Duke en Caroline du Nord fait donc de nouveau les beaux jours et le bonheur du BLMA, club avec lequel elle espère décrocher un titre d'ici quelques mois : " Dans un coin de la tête, on pense toujours à ça. Quand tu es joueur ou joueuse de haut niveau, tu rêves toujours de ça (...) Si on joue à notre niveau maximum, on peut faire quelque chose. Mais il ne faut pas penser juste à ça, il faut penser à progresser (...) Dans un match, on a encore des moments où on joue pas bien, où on fait des erreurs. Il faut améliorer ça, et après on verra ".

Si c'est le cas, la polyvalente Haley Peters et le BLMA pourront envisager d'ajouter une ligne au palmarès, comme ce fut le cas pour elle en Espagne, peu de temps après qu'elle ait débarqué sur le vieux continent : "J'ai gagné la Queens Cup, la Coupe de la Reine, c'était génial. Un moment vraiment spécial, parce qu'on n'était pas programmées pour ça".

En attendant, c'est à Charleville-Mézières, son deuxième club dans l'hexagone, que les héraultaises tenteront de se relancer ce dimanche (19h), lors de la cinquième journée, elles qui viennent de connaître un coup d'arrêt, avec deux défaites de suite dont une en Coupe, après un début de saison canon, marqué par une série de neuf succès d'affilée, toutes compétitions confondues.

