Basket : J14 match avancé : Logique respectée l'ASVEL bat Boulazac 78 à 69

Gros défi, ce mercredi soir, pour le Boulazac Basket Dordogne, sur le parquet de Lyon-Villeurbanne, à l'Astroballe. L'ASVEL est taillé pour l'Euroligue et favori du Championnat de France de Jeep Elite. C'est le tenant du titre. Les boulazacois diminués par plusieurs absences. Le défi est de taille.

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

Match avancé de la 14ème journée de ProA, ce soir, Boulazac est à l'Astroballe, et doit se mesurer à ce qui fait de mieux dans le basket français, l'équipe de Lyon-Villeurbanne.

Première tuile avant le coup d'envoi, Boulazac doit se priver de Ryan Pearson, blessé à un genou. Nanta Diara n'est pas du voyage. Un choix du staff technique.

Le BBD répond bien lors des 3 premières minutes du match, et ne se laisse pas distancer, 8-7, mais le chemin reste long encore. Le premier temps mort de la rencontre est demandé par Thomas Andrieux, le coach boulazacois. Le BBD mené 12-7. Puis 15-13 à trois minutes de la fin du quart temps. Le BBD résiste et ne laisse pas filer l'ASVEL. Jean-Frédéric Morency joue avec un masque, suite à sa blessure au visage face au Mans, samedi dernier, et met un joli contre. Les boulazacois sont dans le match en ce début de soirée. Ce 1er quart temps se termine sur un score de 19 à 18 en faveur de Boulazac.

Le collectif boulazacois donne une belle réplique dans cette première mi-temps. Les défenses prennent le dessus sur les attaques, on marque peu, après 5 minutes de jeu, 23-22 en faveur de l'ASVEL. Boulazac continue de surprendre, d'autant qu'il est diminué par plusieurs absences et que son banc est amoindri. L'ASVEL fait l'écart dans les dernières minutes. Score fin du 2ème quart temps, Lyon Villeurbanne mène 41 à 32.

Les hommes de Thomas Andrieux, moins bien, au retour des vestiaires. Même si l'ASVEL rate plusieurs occasions. 54-40 après 6 minutes de jeu. Pas un seul panier primé pour le BBD. Un petit retour des boulazacois à 54-51, grâce à un 11-0, le coach villeurbannais s'énerve. Boulazac loin d'être ridicule ce soir. Score fin du 3ème quart temps, 59 à 53 en faveur de l'ASVEL.

8 paniers primés pour Lyon-Villeurbanne, aucun pour Boulazac, au début de ce dernier quart temps, voilà la statistique qui fait la différence à cet instant du match. Gibson déçoit côté BBD. 65-57 à 6 minutes de la fin. C'est encore possible ! Boulazac a fait mieux que résister et nous a étonné, l'ASVEL n'a pas produit son meilleur jeu. L'ASVEL s'impose face à Boulazac sur le score de 78 à 69 mais Boulazac a encore montré un beau visage collectif.

Statistiques du match Fiche LNB