Basket J24 - Limoges CSP : "on ne peut pas se plaindre mais pour l'intégrité des joueurs, c'est un peu limite"

Dans 100% CSP aujourd'hui, nous nous intéressons au match de la 24e journée du championnat de France Elite de basket de ce vendredi soir (20h) à Cholet. Une rencontre pour l'instant maintenue bien qu'il y ait un nouveau cas de covid dans l'effectif Limougeaud. La seule bonne nouvelle pour le moment, c'est le retour de l'entraineur Massimo Cancellieri. Le coach italien ravi de retrouver ses ouailles après avoir vécu péniblement le match fou de dimanche, chez lui derrière son écran d'ordinateur.

A la fin, je courais autour de mon ordinateur !

"C'était très dur ! Déjà parce que ce match était différent de tous les autres. Le vivre sur le banc est totalement différent que de le vivre à la maison. Et voir les erreurs, avec deux prolongations... A la fin, je courais autour de mon ordinateur ! Je ne savais pas si je devais regarder ou pas. Mais j'étais super content. S'ils veulent, je peux rester à la maison à tous les matchs. S'ils gagnent comme ça, ça me va" plaisantait Massimo Cancellieri jeudi à la salle Jean Le Bail en conférence de presse d'avant match.

Un autre joueur testé positif au covid cette semaine

Par contre, Massimo Cancellieri ne cache pas sa tristesse d'avoir raté l'ambiance incroyable de dimanche dernier à Beaublanc. Un coach évidemment concentré désormais sur le match de ce vendredi à Cholet. Mais si le technicien italien est de retour, les quatre joueurs positifs la semaine dernière (Lang, Paumier, NDoye et Jakovics) n'avaient pas encore jeudi le feu vert médical pour reprendre la compétition. Et un cinquième joueur s'est révélé positif cette semaine. Un cas de plus d'ici vendredi midi et le CSP pourrait obtenir le report du match à la Meilleraie.

Ce n'est pas évident physiquement mais on n'a pas le choix

Mais pour l'instant, il est maintenu. "Ils veulent jouer (la LNB) coûte que coûte. On a déjà joué des équipes où c'était la même chose donc on ne peut pas se plaindre mais je trouve ça un peu limite des fois pour l'intégrité des joueurs" estime Hugo Invernizzi qui a joué près de 40 minutes dimanche dernier. "La règle est la même pour tout le monde. Ce n'est pas évident physiquement mais on n'a pas le choix. Il va falloir faire attention à ne pas se péter. Le plus compliqué, c'est de ne pas avoir les mêmes joueurs d'un match à l'autre. Il va falloir à nouveau s'adapter, donner le meilleur de nous-même, jouer intelligemment et être solide tout le match" conclu le poste 4 limougeaud.

Cholet est l'une des équipes en forme sur la 2e partie de saison

Face à une équipe de Cholet en pleine possession de ses moyens et revigorée par l'arrivée de TJ Campbell à la mène fin décembre, l'entraineur Massimo Cancellieri ne veut pas reproduire les erreurs du match aller. "Il ne faut pas les laisser jouer leur basket. C'est une bonne équipe en défense. Ils pressent vraiment la balle, ils essayent d'intercepter. Et ils tirent à chaque fois profit de leur défense pour créer en attaque. On doit être très intelligent pour les attaquer. Indépendamment de la manière dont on joue, on doit être mature" prévient-il bien conscient que son adversaire reste sur une belle série de 7 victoires en 10 matchs.