Basket - Jacques Alingué avant JDA Dijon - Cholet : "On contrôle notre destin"

Un match de haut de tableau et à l'enjeu comptable très important. Samedi 8 avril 2023, les basketteurs de la JDA Dijon reçoivent Cholet, au Palais des sports, à 20h. La Jeanne, 4e de l'Elite , peut ravir la 3e place aux Choletais en cas de victoire. Cholet, une équipe qui vient de se qualifier pour la finale de la FIBA Europe cup. Dijon pourra compter sur son pivot Jacques Alingué, en grande forme dernièrement. Entretien France Bleu Bourgogne avec l'intérieur de 34 ans, au club depuis 2020 - et déjà passé par Dijon entre 2014 et 2018.

ⓘ Publicité

France Bleu Bourgogne : Jacques, l'enjeu est énorme pour ce JDA Dijon - Cholet ?

Jacques Alingué : C'est un très gros enjeu, d'autant plus qu'on a perdu d'une vingtaine de points au match aller (28 points, défaite 107-79, NDLR). Il reste huit matchs, pour nous ce ne sont que des finales. Cholet est un concurrent direct pour les playoffs. Pour nous, c'est un match super important, d'autant plus qu'on veut terminer à la meilleure place possible.

Dans quelle mesure l'enjeu au classement entre en compte dans la préparation du match ?

Pour être tout à fait transparent, nous, on ne regarde pas vraiment le classement, on sait juste que c'est un concurrent direct. On est quatrièmes, mais on sait que si on perd deux matchs, on peut se retrouver à la huitième place, en qu'en gagnant deux ou trois fois on peut terminer troisièmes. C'est un championnat tellement dense. Le but c'est engranger les victoires.

Toujours sur le classement, quel est l'objectif pour la fin de la saison régulière ?

C'est d'être dans le top 5, déjà, et pourquoi pas aller gratter des places au fur et à mesure. Pourquoi pas faire mieux que l'année passée, d'avoir l'avantage du terrain en playoffs (la JDA avait terminé 5e, NDLR, avait battu Limoges en quarts avant de s'incliner contre l'ASVEL en demi-finale) ? Surtout, ce qui est très important pour le club, c'est la Coupe d'Europe, c'est un objectif primordial.

Une grande partie du chemin a été faite ...

Oui, mais on a un peu de regrets. Il y a des matchs qu'on aurait pu prendre, je pense notamment à Fos-sur-Mer (défaite à domicile 97-95, NDLR, le 10 mars dernier). On a aussi des regrets au niveau de la Coupe d'Europe, mais bon, ça fait partie d'une saison. On a fait une grande partie du chemin, on est dans une situation où on contrôle notre destin, c'est le plus important. Si on gagne nos matchs, on sera à la place qu'on veut, on n'est pas dépendants des autres équipes. On va essayer de continuer sur cette lancée.

Ces dernières saisons, la JDA Dijon a habitué le public à jouer les premiers rôles, à se hisser en playoffs et à se retrouver en haut de l'affiche, avez-vous le sentiment d'être attendus ?

C'est ça, mais les gens ne se rendent pas compte qu'avec le budget qu'on a (le 11e de la division , NDLR), ces dernières années, on fait quand même des grosses saisons. On est presque en sur-régime, lancés sur notre course. Les gens nous attendent, dès qu'on perd un match, on va dire "la JDA, c'est une équipe qui va juste jouer le ventre mou ou la 8e place". Mais en vrai c'est notre place. Si on joue le ventre mou c'est très bien, parce que le championnat est tellement dense, avec deux armadas comme Monaco et l'ASVEL, qui sont hors-compétition, on ne les compte pas, parce que sur cinq matchs ce sera très difficile d'aller les taper.

On est en sur-régime, ces dernières années, on sur-performe, mais il faudrait aussi que le public soit tolérant. Ceux qui connaissent le basket le savent. On joue avec une équipe, avec nos moyens, et on essaye de faire ce qu'on peut pour aller chercher la meilleure place possible.

Quel regard portez-vous sur Cholet, actuel 3e du championnat?

C'est une équipe de Cholet qui ne nous réussit pas trop, ça fait deux ans qu'on n'a pas gagné contre eux, pré-saison comprise (la dernière victoire remonte au 30 avril 2021, NDLR). C'est une équipe qui joue très bien au basket, très bien coachée. C'est une équipe qui nous fait mal, on prend ce match très au sérieux, on a une certaine revanche à prendre, parce que ça fait deux ans qu'on n'a pas gagné contre Cholet.

Cholet vs. Dijon | Résumé 2022/2023 | LNB Officiel

Vous ne regardez pas le classement, mais en revanche l'historique des confrontations vous intéresse ...

C'est le côté compétiteur. On a envie de gagner contre cette équipe, c'est le côté compétiteur qui ressort, on essaye de jouer dessus pour avoir de l'énergie.

Sur un plan personnel, vous êtes nommé par la LNB pour être élu joueur du mois de mars !

J'essaye de rester dans le registre dans lequel je suis, c'est-à-dire défensif. Après, si je peux faire des stats, on prend ce qu'il y a à prendre. Mais le but, c'est de gagner le plus de matchs possible, je suis un joueur d'équipe, c'est ça le plus important. Moi, je m'en fous un peu de tout ça.

Sans fausse modestie ? Il n'y a même pas une petite fierté ?

Il y a une petite satisfaction, mais ce n'est pas une priorité. La priorité, ce sont vraiment les objectifs collectifs, avoir la meilleure place possible, pour pouvoir choper une Coupe d'Europe l'année prochaine, et avoir l'avantage du terrain sur les phases finales.

Quand on regarde, on a quand même perdu beaucoup de matchs en mars (cinq défaites, NDLR, trois en BCL, une en Coupe de France et contre Fos en Elite). Ce qui me fait le plus mal, c'est le match contre Fos. Perdre à domicile, contre Fos, pour moi c'est inacceptable. Donc ça me fait plus mal de perdre contre Fos que plaisir d'être nominé pour être joueur du mois.

De battre Bourg-en-Bresse et Limoges dans la foulée, ça ne rattrape pas ce faux-pas ?

Battre Bourg, c'est bien, battre Limoges, c'est bien. Mais sans faire injure à Fos ... Dans la construction de l'équipe, Fos est en dessous de Limoges et Bourg, donc c'est un faux-pas. Ce genre de faux-pas, si on doit jouer le haut de tableau, ne doit pas exister.