Basket - Jacques Alingué prolonge avec la JDA Dijon jusqu'en 2024

Un élément majeur de la JDA Dijon prolonge son contrat. Le pivot français Jacques Alingué, qui était en fin de contrat, s'est réengagé jusqu'en 2024 avec la Jeanne. Alingué, malade et absent lors de deux des trois matchs en demi-finale contre l'ASVEL, est un "historique de la JDA" : présent au club en 2014-2015, entre 2015 et 2018, et depuis 2020. Alors que la saison est désormais terminée, d'autres prolongations pourraient suivre.

"C’était une priorité de rester à la JDA"

Dans un communiqué publié lundi 13 juin 2022, Jacques Alingué (34 ans), a exprimé sa satisfaction quand à cette signature : "Je suis très content de cette signature et de la confiance que m’accordent le club et le coach. J’essaie de rendre cette confiance de la meilleure des façons en me donnant à 200% sur le terrain. Les valeurs et la direction que prend le club vont de paire avec les miennes. C’était une priorité de rester à la JDA. Dijon et moi, c’est une histoire qui dure depuis plusieurs années et qui continuera, je l’espère, encore longtemps".

"Jacques est le garant de l’identité de jeu de notre club. Il est associé naturellement à la JDA Dijon. C’est un joueur capable de changer le cours d’un match par son activité défensive, son intensité et son sens du collectif en entrainant avec lui tous ses coéquipiers. Il est l’un des meilleurs défenseurs de la ligue depuis plusieurs années et de ce fait un élément précieux pour notre équipe", indique dans le même communiqué Fabien Romeyer, le directeur sportif.