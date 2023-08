Basket : "Je ne réalise pas", raconte Carla Leite, la meneuse des Bleuettes championnes d'Europe

"Je ne sais pas quand je vais enfin réaliser qu'on est championnes d'Europe, pour l'instant ce n'est pas le cas", Carla Leite, la meneuse du Tarbes Gespe Bigorre (TGB), n'est pas encore remise de son sacre européen avec l'équipe de France féminine des moins de 20 ans. Les Bleuettes ont largement battu la Lettonie, 85-59, en finale du championnat d'Europe U20 dimanche 6 août à Klaipeda, en Lituanie. "À la fin du match, j'avais juste l'impression qu'on avait gagné un match banal", rigole Carla Leite en évoquant cette victoire lors de sa première compétition internationale en 5x5.

ⓘ Publicité

Meilleure joueuse de la compétition

Après un festival de paniers tout au long de la compétition, la meneuse de 19 ans a encore joué un rôle déterminant en finale, avec 20 points marqués. Une nouvelle performance de haute volée pour celle qui a logiquement été élue MVP, "most valuable player", c'est à dire meilleure joueuse du tournoi par la Fédération internationale de basket. Elle a marqué 18,4 points par match en moyenne sur les sept rencontres.

"C'est une fierté parce que j'étais blessée avant la compétition. J'ai commencé le stage de préparation en n'étant pas à mon meilleur niveau, ça a été compliqué au début. Puis j'ai commencé à monter en puissance au fur et à mesure. Et les filles m'ont mise dans de très bonnes dispositions pour que je puisse montrer mes qualités de leadeuse offensive", réagit Carla Leite. La joueuse a aussi remporté le trophée de meilleure scoreuse de la finale. "Je suis contente d'avoir réussi à faire le taf' pour revenir en bonne condition et remporter ce titre de championne d'Europe et ces récompenses individuelles, ça me booste pour la suite."

Et maintenant, les JO ?

La suite, justement, Carla Leite, y pense déjà : "L'équipe de France A c'est vraiment un objectif pour moi à court terme, d'ici l'année prochaine. On verra comment se passent les choses à venir mais ça reste dans un coin de ma tête". Et dans un an, ce sont les Jeux olympiques de Paris 2024. "Je ferai mon possible pour y être", glisse la joueuse.

Dans son viseur, également, la très prestigieuse ligue américaine professionnelle de basket féminin, la WNBA. Carla Leite espère que ses performances lors de ce tournoi lui apporteront un coup de projecteur. "Je pense que ça va me projeter un peu plus sur le niveau européen et me faire plus remarquer".