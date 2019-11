Basket - Jean-Michel Mipoka :"Le Limoges CSP va remonter mais on espère que ce ne sera pas contre nous"

Limoges, France

Le Limoges CSP affronte le BCM Gravelines-Dunkerque ce samedi (20h) dans le Nord. Un match de la 7e journée du championnat de France de basket. L'occasion d'accrocher une 1ère victoire cette saison à l’extérieur. Mais c'est loin d'être gagné d'avance vu les prestations rarement abouties de ce début d'exercice. Avant cette rencontre, l'ancien ailier du CSP aujourd'hui à Gravelines Jean-Michel Mipoka, nous donne son point de vue sur le début de saison de son club et celui de Limoges. Entretien.

Comment se passe le début de saison avec Gravelines-Dunkerque ?

On a eu une grosse période difficile en pré-saison en étant à 5, 6 voir 7 joueurs grand maximum. Puis on a eu un gros calendrier avec deux déplacements à Monaco et à Nanterre. C'est jamais facile mais depuis ces deux matches là, on est plutôt sur la pente ascendante. On essaye de rattraper le temps perdu il y a 1 mois et demi. Cette semaine, on a gagné un match avancé face au Portel. C'était un match rugueux. On en avait besoin pour construire notre collectif et notre mental. On a fait un gros match. On est content. Maintenant, on essaye de progresser. Il faudrait que Sportica redevienne une forteresse pour qu'on puisse engranger des points à domicile.

Il faut qu'on trouve de l'agressivité

Que pouvez-vous nous dire de votre équipe ?

On a une bonne équipe. Je pense qu'on a beaucoup de shooter. On a des joueurs très grands et mobiles. Je pense qu'on peut apporter un peu plus de balance, d'équilibre entre les tirs à 3 points et les pénétrations ou passes à l’intérieur. Mais on a tout ce qu'il faut dans l'équipe au niveau du talent. Maintenant, il faut qu'on trouve de l'agressivité pour intégrer le Top 8.

Avez-vous suivi le début de saison du Limoges CSP ?

Oui j'ai suivi un petit peu, notamment le dernier match contre Belgrade. C'est vrai qu'ils alternent le bon et le moins bon mais il y a une belle équipe avec beaucoup de talent. Leur meneur américain Semaj Christon, c'est un gros joueur. On connait la réalité de Limoges où ce n'est jamais facile de se sortir d'une spirale de défaites. Mais ils ont le talent qu'il faut. A nous de ne pas se laisser passer à la trappe.

Il y a de forts joueurs au Limoges CSP

Ce Limoges CSP est déroutant avec de très bonnes périodes, et d'autres très mauvaises...

Oui mais il faut toujours se méfier car il y a de forts joueurs dans cette équipe. Des joueurs qui ont quand même beaucoup d’expérience. Je suis certain qu'ils vont finir par remonter mais on espère que ce ne sera pas contre nous.

