Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais joue gros contre Monaco

C'est plus qu'un caillou dans leur chaussure que les Béarnais risquent de trouver sur le parquet du Palais des sports ce samedi soir, plutôt un rocher, un vrai. Monaco, 3e du championnat avec deux petites défaites seulement depuis le début de saison, est une épreuve de plus sur la route de l'Élan Béarnais, 15e, toujours à la peine.

L'Élan toujours diminué

Si l'Américano-nigérian Ekene Ibekwe est arrivé pour pallier le forfait jusqu'en fin de saison de Nicolas De Jong, l'Élan a perdu entre-temps son autre pivot, Cheikh Mbodj, qui souffre d'une double fracture au visage après les coups reçu à Roanne. Six semaines d'absence et son remplaçant pour l'instant n'est toujours pas connu et encore moins prêt à jouer face à Monaco... Il faudra à l'Élan déployer des ressources jusqu'ici pas aperçus pour s'en sortir face aux Monégasques qui présentent la meilleure défense de l'élite, et disposent d'une vraie puissance de feu sur les postes extérieurs. Une victoire s'apparenterait à un exploit, et pourrait aussi servir d'acte fondateur au redressement que les Béarnais attendent.

"Je pense toujours qu'il faut s'opposer à eux... s'imposer ça parait compliqué mais s'opposer, ça demande de l'engagement, reconnait Laurent Vila. Il faut se sublimer, se transcender, que tout le monde élève son niveau, c'est ça le challenge".

Élan Béarnais / Monaco, c'est à vivre ce samedi soir dès 19h30 pour l'avant-match avec France Bleu Béarn