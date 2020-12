Basket-Jeep Elite- Boulazac résiste mais s'incline face à Monaco 77 à 71.

Match en retard de la 1ère Journée de Jeep Elite de Basket, au Palio, le Boulazac Basket Dordogne face à la redoutable équipe de l'AS Monaco Basket, l'actuel deuxième du championnat.

Un premier quart temps, Bon début de Boulazac

C'est le Boulazac Basket Dordogne qui réussit la meilleure entame de match, et réalise un 5-0 d'entrée face à l'AS Monaco Basket. Les monégasques n'ont pas beaucoup d'adresse en ce début de rencontre. 4 minutes de match et le BBD mène 9-3. C'est encourageant pour la suite. Mais les Boulazacois sont déjà dans la pénalité. 5 fautes. Etre fort aux rebonds et ne pas laisser de deuxième chance aux visiteurs. 9-8 Monaco refait son retard. Les périgourdins font un bien meilleur premier quart temps que samedi dernier à Levallois. Fin du premier quart temps, score, Boulazac mène face à Monaco 17 à 15.

Deuxième quart temps, réaction attendue de Monaco

Une réaction qui ne se fait pas attendre longtemps, puisque la Roca Team, entame ce deuxième quart temps, tambour battant, avec un 0-5. Monaco réagit. Et c'est même un 2-12. Monaco prend enfin le jeu à son compte. Monaco règle la mire. Monaco, la machine est lancée. Encore 5 minutes avant les vestiaires pour la mi-temps. Monaco a fait le trou, 19-30. Boulazac fait le yoyo dans ce quart temps. L'équipe visiteuse a augmenté son niveau de jeu. Le passage en zone gêne quelque peu les monégasques qui ont du mal à exprimer son jeu collectif. Fin du deuxième quart temps, Monaco mène face à Boulazac 45 à 39.

Troisième quart temps, Boulazac résiste encore

Au retour des vestiaires, c'est l'AS Monaco Basket qui entre le plus rapidement dans le vif du sujet avec un 0-9. Cela se complique pour Boulazac, avec deux paniers primés pour les visiteurs dont deux marqués par Bost. Boulazac totalement à l'arrêt. Monaco appuie là où cela fait mal. 39-56 en faveur des visiteurs. Thomas Andrieux, le coach boulazacois demande le temps mort à la moitié de ce quart temps. Boulazac n'a pas inscrit un seul point depuis le retour des vestiaires à cet instant du match. Enfin le panier primé signé Best pour le BBD. Encore 3 minutes de temps effectif, Boulazac réduit son retard, avec désormais 12 points d'écart. Monaco montre sa force mais Boulazac offre une belle résistance. Fin du troisième quart temps, Monaco mène face à Boulazac, 65 à 58.

Quatrième quart temps, Monaco un ton au dessus

A nouveau, Monaco débute mieux les quarts temps que le BBD, un 0-5 qui fait mal. 61-72 il reste encore 6 minutes de jeu. Boulazac devra encore attendre pour connaître son premier succès de la saison. 5 matchs, 5 défaites. Il faut essayer de bien terminer cette rencontre. 10 points de retard à 3 minutes de la fin. Boulazac s'offre le droit d'y croire encore, à 2 minutes de la fin, le BBD revient à 5 points. Monaco était plus fort, plus constant, mais le Boulazac Basket Dordogne n'a pas démérité et montre du mieux. Fin du quatrième quart temps, Monaco s'impose face à Boulazac, 77 à 71.

