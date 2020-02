Basket Jeep Elite : Boulazac reçoit Roanne, l'ultime carte

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

Alors qu'il menait de 20 points samedi dernier face à Chalon sur Saône, Boulazac s'est finalement incliné 73 à 70 dans un Palio médusé. Ce mardi soir c'est un nouveau concurrent direct pour le maintien qui se présente. Roanne ne compte qu'une victoire de plus que le BBD. Mais Boulazac a le moral touché. Le doute est là et les joueurs semblent impactés après cette nouvelle défaite

Les mines étaient encore sombres hier pour le dernier entrainement avant le match de ce mardi. "On a grillé le dernier joker, précise Rémy Lesca, il faut battre Roanne. On comprend la déception des supporters. _On ne le fait pas exprès_. Il n'y a que la victoire qui peut mettre du baume au cœur", ajoute le meneur du BBD.

"Dans le vestiaire c'est tête basse" - Rémy Lesca, meneur

Match à suivre en direct dès 19h30. L'avant match avec Francis Lacour. La rencontre en direct avec Xavier Dalmont