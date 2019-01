L'an dernier Vitalis Chikoko et les Béarnais avaient été les plus forts à Pau comme à Limoges.

Limoges, France

Comme si un « Clasico » ne se suffisait déjà pas à lui-même, voilà que le 104e du nom va se retrouver doublé d'un enjeu sportif important. D'un côté l'Élan Béarnais, 2e, sur une série de six victoires et assuré d'aller à la Leaders Cup qui aimerait maintenant assurer sa place dans le top 14, et de l'autre Limoges, 8e et série en cours de cinq victoires, qui doit gagner pour être du voyage à Disneyland.

Léo Cavalière : « Toujours un match excitant » Copier

Refaire le coup à Beaublanc

L'an dernier l'Élan avait emporté les deux rencontres de la saison face à Limoges. Et évidemment que refaire un coup à Beaublanc enchanterait tous les supporters béarnais. « Quand le match commence l'atmosphère est particulière, tout le monde est électrisé » raconte le coach Laurent Vila. Et cette semaine, ceux qui connaissent le mieux cette ambiance, Léo Cavalière et Yannick Bokolo au premier rang ont mis en garde le reste de la garnison béarnaise.

Laurent Vila : « C'est unique pour chacun » Copier

« J'ai dû traduire aux "ricains" quelques messages qu'on m'a envoyé pour leur montrer que certains Limougeauds nous allumaient, que ce match c'était spécial » confie Léo Cavalière. Didier Gadou, désormais Directeur exécutif de l'Élan et qui a connu des « Clasicos » autrement plus enflammés tient pourtant à recentrer ce match sur son enjeu sportif, l'équipe ne doit pas se tromper de combat : « Sincèrement on est pas comme eux et on en est fier, dans le sens où on se prépare à une rencontre sportive. Tout le décor autour, comme de toute façon il est toujours au même niveau, il est presque invisible pour nous. On sait qu'il y aura du bruit du début à la fin, et donc jamais de coup de chaud ou de coup de froid. On se prépare donc avec un objectif sportif qui est de rester dans le haut du classement ».

Assurer le top 4

Sportivement l'Élan, plus vigilant après la victoire sans la manière face à Fos sait qu'il a des arguments à faire valoir : son rang de 3e meilleure défense de l'élite, l'assurance de son meneur Mickey McConnell et la force de frappe d'un trio Harris / Smith / Chikoko redoutable. Seulement le CSP aussi retrouve de sa superbe depuis quelques temps, l'arrivée de François Peronnet sur le banc à la place de Kyle Milling couplée à celle de Jordan Taylor au poste de meneur changent pas mal de choses. Une chose est sûre, l'une des deux séries de victoires va prendre fin à Beaublanc, et l'une des deux équipes fera pencher la balance de victoires en « Clasico » de son côté (51 partout et un match nul avant ce 104e affrontement). Comme si un « Clasico » ne suffisait pas...

Michel ETCHEVERRY nous souhaite bonne chance 🍀 à l'@EBPLO pour dimanche à Limoges. #ELANationpic.twitter.com/FfxGFHYsu9 — Didier G (@DGadou) October 27, 2017

CSP Limoges / Élan Béarnais, c'est à vivre dès 18 heures pour l'avant-match avec France Bleu Béarn !