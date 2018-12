Basket - Jeep Élite : défi taille champion pour l'Élan Béarnais face au Mans

CJ Harris, non retenu pour le All Star Game, voudra montrer face au champion qu'il avait sa place.

Pau, France

Match de gala au Palais des Sports de Pau, qui ne sera sans doute pas loin de faire le plein pour recevoir le champion de France en titre, Le Mans. Les hommes de Laurent Vila savent qu'après avoir battu Châlons-Reims en Champagne (95-88), il leur faut enchaîner une troisième victoire de rang face aux Sarthois pour bien se placer dans la course des prétendants sérieux à la Leaders Cup.

Yannick Bokolo : « On est bien en ce moment » Copier

L'Élan sûr de ses forces

La victoire au CCRB a mis l'Élan Béarnais (7e, 7V-5D) sur une bonne dynamique. Enfin l'équipe a su entrer de plein pied dans son match, faire grimper son avance, avant de serrer les rangs pour défendre cet avantage en fin de rencontre. Des arguments que les Vert et Blanc espèrent conserver face aux Manceaux : « Ce sont des choses qu'on a déjà montré au Palais, avoir de la constance et soigner notre entame » note le capitaine Yannick Bokolo. Il est vrai qu'à part la défaite inaugurale face à Monaco, les basketteurs béarnais ont parfaitement négocié tous leurs rendez-vous à domicile, même quand l'adversité était forte, comme face à Levallois ou à l'ASVEL.

Et l'Élan pourra encore une fois s'appuyer sur un 5 majeur qui se trouve de mieux en mieux, toujours avec Mickey McConnell à la baguette, mais aussi sur un Vitalis Chikoko en pleine bourre. Le pivot zimbabwéen reste sur deux records consécutifs de points en carrière : 27 face à Chalon-sur-Saône, 30 à Châlons-Reims, sans perdre de son apport défensif puisqu'il reste l'un des tous meilleurs "rebondeur" du championnat. Chikoko qui peut aussi compter à ses côtés sur un Donta Smith (futur partenaire de All Star Game) capable de distribuer comme de prendre ses responsabilités (14,3 points de moyenne et 4,6 passes).

En face Le Mans (8e, 7V-5D) marque le pas depuis quelques temps. Auteur d'un début de saison plus que correct (5 victoire après 6 journées) malgré le départ de nombreux cadres du titre de la saison passée, la mécanique s'est un peu enrayée et les joueurs de Bartéchéky n'ont gagné que deux de leurs six dernières rencontres de championnat. « Ils sont un peu dans le dur, ils ont du déchet en attaque, avance Laurent Vila qui prévient malgré tout, ils ont aussi la capacité de réagir, cette possibilité de défendre très fort, j'espère que ce match ne sera pas un déclic pour eux. Il faudra faire très attention, être sérieux dans la gestion des ballons, et stopper les joueurs qui permettent à cette équipe de s'exprimer collectivement ».

Bartecheky revient, avec Thompson et Yeguete dans ses valises

D'autant que certains Manceaux vont retrouver un parquet qu'ils connaissent très bien : le meneur "Juice" Thompson et le pivot Wilfried Yeguete ont porté ensemble les couleurs de l'Élan en 2015/2016, saison où était à la baguette un certain Éric Bartecheky. Ce sera aussi pour lui l'occasion de recroiser Laurent Vila qui était alors son adjoint. Les deux hommes gardent un profond respect l'un pour l'autre, et le duel s'annonce prometteur : « Chacun prépare son match avec un peu plus d'idées de ce que l'ancien collègue peut mettre au point, explique Laurent Vila, il y a aussi la part de surprise et d'incertitude, pour essayer de piéger un peu et de ne pas justement se laisser prendre au piège ». L'an dernier c'est bel et bien Laurent Vila qui en était sorti vainqueur (75-73).

Laurent Vila : « On essaye de piéger un peu l'ancien collègue, pour pas se faire piéger » Copier

Éric Bartéchéky, ancien coach de l'Élan en discussion avec "Juice" Thompson, lui aussi passé chez les Vert et Blanc. © Maxppp - Maxppp

Élan Béarnais / Le Mans, c'est à vivre ce dimanche dès 18 heures pour l'avant-match, sur France Bleu Béarn !