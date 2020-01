BASKET - Jeep Elite : Des entraînements en immersion pour le Limoges CSP

Limoges, France

A la veille du derby contre les périgourdins de Boulazac (20ème journée de Jeep Elite), les basketeurs du Limoges CSP ont fait un entraînement en immersion ce vendredi au palais des sports de Beaublanc. Le club diffuse ainsi une bande-son avec les cris, encouragements et chants des supporters, pour reproduire une ambiance digne des soirs de grands matchs. C'est devenu une tradition hebdomadaire et c'est un élément essentiel de la préparation des joueurs selon le coach Mehdy Mary. "Le bruit génère de la distraction, une forme de tension et ça me semble important qu'on se rapproche des contraintes d'un match, pour préparer les joueurs à les affronter."

La méthode peut surprendre reconnaît l'ailier américain Marcus Ginyard, mais il adhère totalement à cette idée. "Ça semble un peu fou, mais ce n'est pas facile de parler à un coéquipier à l'autre bout du terrain. Il y a tellement de bruit qu'on ne s'entend même pas parler soi-même, donc il faut être capable de garder le contact avec ses coéquipiers et être sûr de se comprendre." Les basketteurs travaillent ainsi davantage les regards et les gestes, pour communiquer. "C'est un détail très, très important" insiste Marcus Ginyard qui se réjouit des changements apportés au CSP depuis que Mehdy Mary a repris le poste de coach. "Nous avons saisi cette opportunité pour réécrire l'histoire que nous avons commencée en octobre" assure-t-il.

Les play offs toujours en ligne de mire

C'est donc une équipe du CSP très concentrée et déterminée qui reçoit Boulazac ce soir, avec l'espoir de remonter dans le top 8, en vue des qualifications pour les play offs. Les Limougeauds ont l'avantage du terrain et le classement fait plutôt pencher les pronostics en leur faveur, puisque le CSP est 9ème de Jeep Elite. De leur côté, les périgourdins sont avant-derniers du championnat et luttent pour leur maintien. Mais "attention à l'excès de confiance" après la victoire du week-end dernier à Orléans, prévient Mehdy Mary. L’entraîneur Limougeaud rappelle qu'au match aller, Boulazac avait gagné sur son terrain (89-77).

Le coup d'envoi sera donné à 20h pour ce match Limoges CSP - Boulazac Basket Dordogne. Une rencontre à vivre en direct sur France Bleu Limousin.