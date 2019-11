Basket - Jeep Élite : duel de mal-portants entre Nanterre et l'Élan Béarnais

Nanterre, France

L'affiche était celle d'un quart de finale de championnat de France il y a six mois tout juste, Nanterre (18e et dernier) / Élan Béarnais (13e) est aujourd'hui un duel entre deux clubs qui cherchent à s'éloigner le plus vite possible de la zone rouge. Si l'Élan reste sur une victoire face à Gravelines qui a redonné un peu de confiance (89-80), la perte de Nicolas De Jong jusqu'en fin de saison oblige les Béarnais à se déplacer amoindris au Palais des sports Maurice-Thorez.

Léo Cavalière au micro de France Bleu Béarn : "Aborder les matchs avec un peu moins de pression peut nous aider"

Bataille sous le cercle

L'une des clés du match résidera notamment dans la capacité de l'Élan à contrôler le rebond : les Béarnais sont ceux qui récupèrent le plus de balles sous le cercle (40,8 en moyenne, dont 11,8 rebonds offensifs) quand Nanterre est la 3e équipe la moins productive de l'élite au rebond.

Autre secteur d'importance, l'adresse à trois points des joueurs de Pascal Donnadieu. Force séculaire des Nanterriens, ils ne sont que 12e meilleure équipe du championnat à l'adresse aux tirs primés (35% de réussite). Gare tout de même aux gâchettes Spencer Butterfield (47,7% de réussite) et Damien Bouquet (52%) décisifs notamment en sortie de banc pour remettre leur équipe d'aplomb.